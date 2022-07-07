Квартальні доходи екосистеми Public Cloud зросли на 26% до 126 млрд дол.

7 июля 2022 г., 13:05

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Нові дані Synergy Research Group показують, що на основних ринках публічних хмарних сервісів та інфраструктури доходи операторів і постачальників за перший квартал 2022 року досягли 126 млрд дол., збільшившись на 26% у річному вимірі.



Найбільше зростання спостерігалося в сегментах IaaS і PaaS. Дохід від цих послуг у першому кварталі зріс на 36% і досяг понад 44 млрд дол. В інших основних сегментах послуг, керованих приватних хмарних сервісах, корпоративних SaaS і CDN, виторг від послуг збільшилася ще на 54 млрд дол., в середньому зріст на 21% у порівнянні з минулим роком. Щоб підтримувати ці та інші цифрові послуги, провайдери публічних хмар витратили 28 млрд дол. на будівництво, оренду та обладнання інфраструктури своїх центрів обробки даних, що на 20% більше, ніж у першому кварталі минулого року.



У всій екосистемі загальнодоступних хмар найбільш помітними були компанії Microsoft, Amazon, Salesforce і Google. Серед інших великих гравців - Adobe, Alibaba, Cisco, Dell, Digital Realty, IBM, Inspur, Oracle, SAP і VMware. У сукупності на ці компанії припадає 60% усіх доходів, пов’язаних із публічною хмарою.



Хоча хмарні ринки стрімко зростають у всіх регіонах світу, Сполучені Штати залишаються центром тяжіння. У першому кварталі на США припадало 44% усіх доходів від хмарних послуг і 51% потужностей гіпермасштабованих центрів обробки даних.



На всіх ринках послуг та інфраструктури переважна більшість провідних гравців – це американські компанії, а більшість серед інших – китайські. На Китай припадає 8% усіх доходів від хмарних послуг у першому кварталі та 15% потужностей гіпермасштабованих ЦОД.



“Ринки, пов’язані з загальнодоступними хмарами, зазвичай зростають із темпами від 15% до 40% на рік, при цьому PaaS та IaaS лідирують. З огляду на те, що протягом наступних п’яти років темпи зростання неминуче сповільняться, оскільки ці ринки стають все більш масивними, але ми все ще прогнозуємо річні темпи зростання, які загалом коливаються в діапазоні від 10% до 30%”, – зазначив Джон Дінсдейл (John Dinsdale), директор Аналітик Synergy Research Group. - “Щоб дозволити ринкам хмарних послуг не відставати від попиту шляхом подвоєння розміру протягом наступних 3-4 років, основним постачальникам хмарних послуг потрібна ще більша присутність гіпермасштабованих центрів обробки даних і більша обчислювальна потужність, яка потім стимулює ринки апаратне та програмне забезпечення для ЦОД. Звичайно, конкуренція буде жорсткою, але в хмарній екосистемі буде світле майбутнє для компаній, які вчасно виведуть на ринок потрібні продукти”.

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