 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Ноутбуки у рф навіть “паралельним імпортом” майже не завозяться

7 июля 2022 г., 14:54

Як пишуть мордорські ЗМІ з “паралельним імпортом” через другі країни не все так гаразд, як мріялося.

Ноутбуки Acer, Asus, Dell, HP та інших брендів, які пішли з рф, локальні дистриб'ютори не поспішають ввозити на тлі нестабільності курсу рубля.

Крім того, вони не хочуть витрачати гроші на адаптацію продуктів, як то нанесення російських букв на клавіатури, оскільки це додані затрати.

Ще одне питання - це сервіс та гарантія. Що також стає головним болем імпортера. Оскільки на це теж треба закладати фінансування та формувати спеціальні підрозділи. А ноутбуки, зрівнюючи їх зі смартфонами більш складна техніка, має більше компонентів (у тому числі механічних) тому більш схильна до різних поломок.

Особливо це стосується найбільш масових пристроїв - нижчого та середнього сегменту — де маржа мінімальна.

Зараз російські торгівельні мережі розпродують запаси ноутбуків, але вони рано чи пізно закінчаться. За деякими прогнозами, наявних у рітейлерів запасів мобільних комп'ютерів вистачить до кінця літа.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  