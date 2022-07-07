Ноутбуки у рф навіть “паралельним імпортом” майже не завозяться

7 июля 2022 г., 14:54

Як пишуть мордорські ЗМІ з “паралельним імпортом” через другі країни не все так гаразд, як мріялося.



Ноутбуки Acer, Asus, Dell, HP та інших брендів, які пішли з рф, локальні дистриб'ютори не поспішають ввозити на тлі нестабільності курсу рубля.

Крім того, вони не хочуть витрачати гроші на адаптацію продуктів, як то нанесення російських букв на клавіатури, оскільки це додані затрати.

Ще одне питання - це сервіс та гарантія. Що також стає головним болем імпортера. Оскільки на це теж треба закладати фінансування та формувати спеціальні підрозділи. А ноутбуки, зрівнюючи їх зі смартфонами більш складна техніка, має більше компонентів (у тому числі механічних) тому більш схильна до різних поломок.

Особливо це стосується найбільш масових пристроїв - нижчого та середнього сегменту — де маржа мінімальна.



Зараз російські торгівельні мережі розпродують запаси ноутбуків, але вони рано чи пізно закінчаться. За деякими прогнозами, наявних у рітейлерів запасів мобільних комп'ютерів вистачить до кінця літа.

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