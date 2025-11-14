Softico стає офіційним представником в Україні фахівця з хмарної безпеки Wiz

14 ноября 2025 г., 15:28

На український ринок виходить Wiz – ізраїльсько-американський стартап у сфері хмарної безпеки, який Google купує за 32 млрд дол., здійснивши одну з найбільших угод в історії кібербезпеки. Офіційним представником Wiz в Україні стала компанія Softico, що спеціалізується на інформаційній безпеці та ІТ-дистрибуції. Softico відповідатиме за локалізацію, консалтинг і супровід клієнтів, які переходять до моделі хмарної безпеки.

На відміну від традиційних рішень, Wiz працює без агентів і складних інтеграцій, забезпечуючи повну видимість без навантаження на інфраструктуру. Це – новий підхід до хмарної безпеки, що ґрунтується на таких принципах: Agentless-підхід – мінімальне навантаження на інфраструктуру; Security Graph – візуалізація взаємозв’язків між користувачами, активами та ризиками; інтеграція з CI/CD – працює без порушення процесів розробки; відповідність міжнародним стандартам ISO 27001, SOC 2, GDPR; підтримка мультихмарних середовищ – AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes.

Платформу вже використовують понад 50% компаній зі списку Fortune 100, серед них – BMW, Salesforce, Morgan Stanley, Shell, eBay та AstraZeneca.

За даними IT Ukraine Association, за час повномасштабної війни ринок хмарної безпеки зріс утричі, а до 2029 року очікується зростання ще на 226% – до 3,78 млн дол. Розвиток фінтеху, ритейлу та державних цифрових сервісів створює попит на сучасні CNAPP-рішення (Cloud Native Application Protection Platform), які дозволяють керувати безпекою без потреби у великих DevSecOps-командах.

