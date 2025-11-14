Kioxia представляє серію Exceria Basic M.2 2280 PCIe Gen4 x4 SSD

14 ноября 2025 г., 14:35

0

Tweet

Компанія KIOXIA Europe оголосила про запуск серії EXCERIA BASIC SSD — нового доповнення до своєї лінійки споживчих твердотільних накопичувачів (SSD), що забезпечує швидкість PCIe 4.0 за ціною, доступною для звичайних користувачів.



Серія EXCERIA BASIC, розроблена для споживачів, які хочуть вдихнути нове життя у свій ПК або ноутбук, не переплачуючи, є оптимальним оновленням застарілих накопичувачів SATA або PCIe 3.0.



Завдяки послідовним швидкостям читання до 7300 МБ/с і запису до 6800 МБ/с, користувачі можуть очікувати швидшого завантаження системи, оперативнішої передачі файлів і більш плавної багатозадачності — чи то на роботі, вдома, чи в дорозі.



Накопичувачі доступні з місткістю до 2 ТБ у популярному формфакторі M.2 2280.



"Оновлення вашого ПК або ноутбука має бути простим, доступним і, що найважливіше, забезпечувати помітне підвищення продуктивності, — сказав Пол Роуен (Paul Rowan), віцепрезидент і головний директор з маркетингу KIOXIA Europe. — Саме для цього і створена серія EXCERIA BASIC SSD. Щоб надати звичайним користувачам швидший час завантаження, плавнішу багатозадачність і більш чуйний досвід, і все це без розтягування їхнього бюджету".



Серія EXCERIA BASIC SSD приєднується до наявної лінійки споживчих SSD KIOXIA, яка також включає серії EXCERIA PLUS та EXCERIA PRO.



EXCERIA BASIC розроблена як доступна точка входу до PCIe 4.0. Підходить для користувачів, які переходять зі стандартів SATA або старіших PCIe.



EXCERIA PLUS орієнтована на тих, хто шукає вищу продуктивність, з опціями як для PCIe 4.0 (модель G3), так і для PCIe 5.0 (модель G4).



Серія EXCERIA BASIC SSD буде доступна у IV кварталі 2025 року.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI