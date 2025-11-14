Blue Origin вперше посадила прискорювач ракети New Glenn після успішного запуску місії NASA ESCAPADE на Марс

14 ноября 2025 г., 16:35

Ракета New Glenn компанії Blue Origin під час свого другого в історії польоту щойно запустила міжпланетну місію — і виконала епічну посадку в морі.



Місія ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) NASA, що складається з двох космічних апаратів, тепер прямує до Червоної планети завдяки успішному старту важкої ракети-носія нового покоління New Glenn, який відбувся 13 листопада о 20:45 за Гринвічем. Ракета піднялася зі стартового майданчика Blue Origin на станції Космічних сил на мисі Канаверал на Космічному узбережжі Флориди.



"Я вважаю, що ESCAPADE є дійсно захватною, тому що це першопроходець, якщо хочете, для того, що ми вважаємо новим способом проведення місій з космічної науки", — сказав Роберт Лілліс (Robert Lillis), головний дослідник ESCAPADE з Лабораторії космічних наук Каліфорнійського університету в Берклі.



ESCAPADE — це перша у своєму роді місія, що відправляє два комерційно побудовані зонди для вивчення того, як Марс, який колись мав рідку воду на поверхні, з часом втратив свою атмосферу, ставши посушливою Червоною планетою, яку ми знаємо сьогодні.



Місія, побудована компанією Rocket Lab для NASA та Каліфорнійського університету в Берклі, коштує менше ніж 80 млн дол. — значно менше, ніж флагманські марсіанські місії агентства в минулому.



Після відділення другий ступінь ракети продовжив виведення ESCAPADE у космос, тоді як перший ступінь New Glenn розпочав серію гальмівних маневрів для спроби приземлення на рятувальне судно Blue Origin "Jacklyn", яке чекало приблизно за 604 кілометри в Атлантичному океані.



Під час першого запуску New Glenn у січні цього року подібна спроба приземлення була невдалою. Однак цього разу стратегія компанії окупилася: приблизно через сім хвилин польоту, коли прискорювач New Glenn падав крізь атмосферу Землі, ракета повторно запустила три зі своїх семи двигунів BE-4. Через дві хвилини прискорювач здійснив вертикальне приземлення на судно "Jacklyn", назване на честь матері засновника компанії Джеффа Безоса.



"Приземлена орбітальна ракета!" — зазначила Аріан Корнелл (Ariane Cornell) з Blue Origin під час вебтрансляції запуску. Blue Origin стала другою компанією в історії, яка повернула ракету під час робочого польоту, наслідуючи практику, яка стала нормою для SpaceX.



Попри знакову посадку, головною метою було успішне вирушення зондів ESCAPADE, що й відбулося: обидва апарати були розгорнуті за графіком протягом 30 секунд, починаючи приблизно через 33,5 хвилини після старту.



New Glenn вивела марсіанські орбітальні апарати до точки Лагранжа L2 системи Земля-Сонце (приблизно за 1,5 млн км від нашої планети). ESCAPADE залишатиметься там протягом року, перш ніж повернутися для гравітаційного маневру поблизу Землі у листопаді 2026 року, щоб здійснити "пращу" до Марса. Ця новаторська траєкторія дозволила запустити місію поза типовим вікном переходу Земля-Марс (яке відкривається лише раз на 26 місяців).



New Glenn, висотою 98 метрів, здатна виводити до 50 тонн на низьку навколоземну орбіту (LEO). Вона порівнянна з, хоч і трохи менш потужна за, Falcon Heavy від SpaceX і має майже вдвічі більшу вантажопідіймальність, ніж новий Vulcan Centaur від United Launch Alliance.



Перший ступінь New Glenn розрахований на мінімум 25 польотів.



Успіх цього польоту також наближає New Glenn до сертифікації для виконання вигідних контрактів на корисне навантаження для національної безпеки для Космічних сил США та Національного розвідувального управління.



Крім ESCAPADE, New Glenn несла додаткове корисне навантаження для клієнта ViaSat для тестування їхньої служби ретрансляції телеметрії InRange.



Запуск кілька разів відкладався через низку причин: погана погода 9 листопада, призупинення роботи уряду (шатдаун) вимагало отримання дозволу FAA на денний запуск, а сильна сонячна буря зірвала спробу запуску в середу.



Затримка запуску місії ESCAPADE, спочатку запланованої на дебютний політ New Glenn у жовтні 2024 року, коштувала університету додатково до 7 млн дол.



Якщо все піде за планом, ESCAPADE залишить свою позицію на точці Лагранжа L2 у листопаді 2026 року та прибуде на орбіту навколо Червоної планети у вересні 2027 року. Опинившись там, керівники місії з Каліфорнійського університету в Берклі керуватимуть орбітальними апаратами, названими Blue та Gold (на честь кольорів університету), протягом приблизно 11 місяців.



Зонди збиратимуть дані за допомогою чотирьох різних наукових інструментів (які є ідентичними на обох апаратах). Наукова команда використовуватиме цю інформацію, щоб створити 3D-карту навколишнього середовища Марса та дослідити, як сонячний вітер сприяє виснаженню атмосфери Марса.



"Геологічні докази свідчать про те, що на Марсі колись була вода, а для утримання води необхідна густа атмосфера", — сказав у заяві Шаосуй Сюй (Shaosui Xu), заступник головного дослідника ESCAPADE та космічний фізик з Лабораторії космічних наук Каліфорнійського університету в Берклі.



"Отже, ми знаємо, що колись на Марсі була достатньо густа атмосфера, але тепер вона дуже розріджена, — додав Сюй. — Є лише два шляхи для зникнення атмосфери — або осісти в ґрунт, або вийти в космос, і багато досліджень показують, що вихід [в космос] був дуже значним фактором еволюції атмосфери".



Роберт Лілліс, керівник місії, зазначив, що команда ESCAPADE особливо задоволена тим, що зможе вивчати Марс одночасно з іншими космічними апаратами, які вже знаходяться біля Червоної планети:



MAVEN (NASA): Ретельно вивчає атмосферу планети з моменту прибуття у 2014 році.



Curiosity та Perseverance (ровери NASA).



Mars Express та ExoMars Trace Gas Orbiter (Європейські орбітальні апарати).



Запланована місія Mars Moons Explorer (Японія): Відстежуватиме сонячний вітер біля супутника Марса Фобоса.



"Це справді захопливий час, коли у нас будуть усі ці ресурси на Марсі", — заявив Лілліс.

