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Softico запропонує партнерам рішення Dashlane для керування паролями та цифровими активами

18 апреля 2023 г., 16:25

Softico запропонує партнерам рішення Dashlane для керування паролями та цифровими активами

Компанія Softico оголошує про співпрацю з Dashlane, яка пропонує рішення для створення нових паролів, автоматичного заповнення форм, зберігання кредитних карток та інших цифрових даних. Це надасть клієнтам Softico доступ до потужного інструменту керування паролями, який допоможе їм безпечно та зручно зберігати важливі дані.

Крім того, Softico та Dashlane співпрацюватимуть у галузі маркетингу та продажу, щоб забезпечити поширення нових функцій та можливостей максимальному числу користувачів.

У рамках угоди компанії також планують проводити спільні заходи, щоб підвищити рівень обізнаності користувачів про цифрову безпеку та показати, як правильно управляти паролями та цифровими активами.

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