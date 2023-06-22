Softico розширює продуктовий портфель рішеннями CADprofi

22 июня 2023 г., 16:35

Компанія Softico оголошує про стратегічне партнерство з CADprofi, що спеціалізується на розробці професійних рішень для проєктування. Програмне забезпечення останньої пропонує широкий спектр інструментів та бібліотек для проєктування архітектурних, механічних та електричних систем, забезпечуючи високу точність та ефективність.

Це партнерство дозволить Softico розширити свій портфель продуктів та послуг у галузі проєктування та виробництва. Завдяки партнерству з CADprofi, дистриб’ютор зможе надавати клієнтам доступ до передових інструментів проєктування, включаючи 2D- та 3D-моделювання, автоматизацію процесів, а також можливості візуалізації та аналізу даних.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень