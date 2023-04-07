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Softico просуватиме рішення для оптимізації додатків та покращення їх продуктивності від EJ Technologies

7 апреля 2023 г., 11:35

Softico просуватиме рішення EJ Technologies для оптимізації додатків та покращення їх продуктивності

Компанія Softico оголошує про стратегічне партнерство з EJ Technologies – лідером у галузі розробки програмного забезпечення та надання рішень для покращення продуктивності та оптимізації процесів.

Основним продуктом EJ Technologies є інструмент JProfiler, який дозволяє розробникам Java-додатків проводити профілювання та оптимізацію своїх додатків. Крім того, компанія пропонує інші продукти, такі як install4j – інструмент для створення установників додатків, та perfino – інструмент для моніторингу продуктивності додатків.

EJ Technologies розробляє та надає замовникам інструменти для покращення продуктивності та оптимізації процесів у різних галузях. Її продукти використовуються у різних галузях, включаючи фінанси, телекомунікації, охорону здоров’я та державні організації.

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