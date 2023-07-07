Softico співпрацюватиме з асоціацією «Центр» для захисту кіберпростору України

7 июля 2023 г., 14:25

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Компанія Softico повідомляє про підписання меморандуму про співпрацю з Міжнародною асоціацією офіцерів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю «Центр». Головним завданням партнерів є сприяння в укріпленні кібербезпеки та підвищення рівня захисту інформації в Україні. Співпраця між Softico та «Центр» буде зосереджена на впровадженні передових технологій і рішень для захисту критично важливої інфраструктури, державних систем та інформаційних ресурсів.

Зокрема документ передбачає реалізацію програм з впровадження «Комплексних систем захисту інформації» (КСЗІ), антивірусного захисту, систем контролю привілейованих користувачів (PAM), систем аналізу інформації про безпеку та управління подіями (SIEM) та інших заходів для ефективного захисту важливих державних систем, критично важливих об’єктів та інформаційних ресурсів.

Відповідно до угоди, Softico надасть програмні рішення, спрямовані на запобігання кібератакам, виявлення інцидентів та реагування на них, а також забезпечення захисту конфіденційної інформації. Крім того, компанія надасть консультаційну підтримку та проведе навчання фахівців у сфері кібербезпеки.

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