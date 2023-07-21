Softico запропонує клієнтам рішення кіберзахисту від CyberGhost

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Компанія Softico оголошує про підписання стратегічного партнерства з CyberGhost, провайдером послуг віртуальних приватних мереж VPN для посилення захисту приватності та безпеки користувачів в Інтернеті. Завдяки використанню технології VPN від CyberGhost, клієнти Softico матимуть можливість шифрувати свої інтернет-з’єднання, захищаючи їх від перехоплення даних та вторгнення.
Основні переваги використання CyberGhost включають:
- Захист приватності. Підключення до віртуальної приватної мережі (VPN) дозволяє користувачам зберігати приватність, шифруючи та захищаючи свої дані в Інтернеті;
- Безпечність Wi-Fi. Користувачі зможуть безпечно використовувати громадські Wi-Fi-мережі, запобігаючи можливим кібератакам та злочинній діяльності;
- Глобальний доступ. Використовуючи розташування серверів CyberGhost у різних країнах, користувачі матимуть можливість отримувати доступ до вмісту, що обмежений географічними обмеженнями, забезпечуючи їм більше свободи та гнучкості;
- Кібербезпека. Захищений тунель між пристроєм користувача та Інтернетом допоможе запобігти шпигунству, вторгненням та іншим кіберзагрозам, що можуть погрожувати безпеці та конфіденційності.
Клієнти Softico матимуть можливість отримати особливу пропозицію на підписку CyberGhost, а також скористатись спеціальною пропозицією на підписку PIA (Private Internet Access). Це дозволить насолоджуватись перевагами використання VPN технологій CyberGhost зі знижкою та надійним сервісом.
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