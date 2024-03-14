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Смартфон з розкладним корпусом Honor Magic V2 в Україні коштуватиме 70 тис грн

14 марта 2024 г., 15:35
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Смартфон з розкладним корпусом Honor Magic V2 обійдеться у 69999 грн

За заявою «АЛЛО», стартували продажі нового смартфону Honor Magic V2, який дозволяє впоратися з багатозадачністю: з ним можна як вирішувати повсякденні завдання, так і за потреби дистанційно працювати з терміновими проєктами. Це смартфон з двома екранами та інноваційною розкладною конструкцією корпусу. Титановий шарнір – дуже надійний і здатний витримати до 400000 згинань. Товщина смартфона – 9,9 мм, а в розкладеному стані – 4,7 мм, вага моделі – 231 г.

Honor Magic V2 працює на базі мобільної платформи Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, яка у поєднанні з трьома фірмовими технологіями підвищення продуктивності Honor Boost забезпечує плавну роботу смартфона. Ефективне охолодження моделі відбувається завдяки ультратонкій системі відведення тепла Honor Bionic.

Два флагманських екрани – внутрішній з діагоналлю 7,92" та зовнішній з діагоналлю 6,43" – поєднують портативність та велике зображення, даючи змогу зануритися у те, що відбувається на екрані. Потрійна камера Honor Magic V2 має основний об'єктив на 50 Мп (f/1.9), ультраширококутний на 50 Мп (f/2.0) та телефотооб'єктив на 20 Мп (f/2.4). Дві фронтальні камери на 16 Мп з широким кутом огляду забезпечать чудову якість зображення як під час відеоконференцій, так і для створення контенту для соцмереж. За автономну роботу смартфона до 30 годин відповідає подвійний кремнієво-вуглецевий акумулятор місткістю 5 000 мА∙год з підтримкою швидкої зарядки 66 Вт.

Honor Magic V2 доступний в «АЛЛО» у двох кольорах – чорному та фіолетовому. До 25 березня 2024 року діє спеціальна пропозиція з вигодою до 10 000 грн, тому вартість новинки – 69 999 грн.

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