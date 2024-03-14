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Microsoft розширює доступність свого помічника з кібербезпеки на базі штучного інтелекту

14 марта 2024 г., 16:25

Reuters повідомляє, що Microsoft розширить доступність свого інструменту на основі штучного інтелекту для фахівців з кібербезпеки з 1 квітня і прийме стратегію «оплати по мірі використання» для асистента.

Анонсований минулого року «Security Copilot» дозволяє аналітикам виконувати запити через просте вікно підказки, щоб допомогти у виконанні таких завдань, як узагальнення інцидентів, аналіз вразливостей і обмін інформацією з колегами на дошці оголошень.

За словами Microsoft цим інструментом наразі користуються близько 300 клієнтів.

Технологічний гігант планує стягувати плату з клієнтів за час використання продукту, а не на основі передплати, оскільки «хоче знизити бар’єри для входу», - заявив журналістам корпоративний віце-президент Microsoft Васу Яккал (Vasu Jakkal).

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