Швидкість 1,53 Пб/с досягнуто в 55-модовому оптоволокні зі стандартним діаметром оболонки

Групі дослідників з Інституту мережевих досліджень Національного інституту інформаційних і комунікаційних технологій (NICT, Японія) під керівництвом Георга Радемахера у співпраці з Nokia Bell Labs (США), Prysmian Group (Prysmian, Франція і Нідерланди) і Університетом Квінсленда (Австралія) вдалося провести перший у світі експеримент із пересилання даних із великою пропускною спроможністю з використанням технології мультиплексування в 55 модах. Експеримент також показав швидкість передачі даних в 1,53 петабіта на секунду, що є рекордом для стандартного оптичного волокна з діаметром оболонки (0,125 мм) на сьогодні. 55 мод були успішно мультиплексовані в усьому комерційно прийнятому вікні передачі оптичного волокна (C-діапазон), зі значним збільшенням спектральної ефективності порівняно зі звичайними волокнами й попередньою багатомодовою передачею.



Що стосується деталей експерименту, в NICT була побудована система передачі даних з використанням одножильного 55-модового оптичного волокна Prysmian і мультиплексора / демультиплексора мод, розробленого і виготовленого Nokia Bell Labs та Університетом Квінсленда. Використовуючи ці компоненти, група успішно досягла швидкості 1,53 петабіта на секунду під час передачі на відстань 25,9 км. Щоб оцінити 55-модовий сигнал, була побудована високошвидкісна паралельна система приймача. Потім 55 незалежних потоків сигналу можна було розділити за допомогою 110 x 110 MIMO обробки для відновлення переданих даних. Дослідники змогли успішно приймати поляризаційно мультиплексовані сигнали 16 QAM на 184 довжинах хвиль у діапазоні C. Порівняно з попередньою 15-модовою мультиплексованою передачею, спектральна ефективність покращилася більш ніж утричі (332 біт/с/Гц) зі збільшенням числа мод. Ця демонстрація показала, що при такій високій спектральній ефективності для передачі понад 1,5 Пбіт/с необхідно використовувати тільки діапазон C.



Можна очікувати подальшого збільшення пропускної спроможності при об'єднанні цієї технології з технологією багатосмугового мультиплексування з поділом за довжиною хвилі. Ця демонстрація слугує важливим кроком на шляху до зрілості технології багатомодового передавання з високою кількістю мод і розвитку технології Beyond 5G і наступних технологій інформаційно-комунікаційної інфраструктури.



Результати цього експерименту були прийняті як доповідь на 48-й Європейській конференції з оптичного зв'язку (ECOC 2022).

