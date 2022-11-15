Українська IT-компанія eSputnik цього року запустила на західному ринку два нові продукти

15 ноября 2022 г., 16:25

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eSputnik – українська омніканальна платформа клієнтських даних (customer data platform) для середніх та великих бізнесів. Завдяки їй можна збирати й об’єднувати дані аудиторії з сайту, мобільного застосунку, офлайну, direct-каналів і використовувати для сегментування та персоналізації подальших комунікацій. Наразі її використовують понад 3000 брендів з 23 країн. В Україні платформою користуються: «Фокстрот», «Епіцентр», Comfy, Prom.ua, Kasta, Shafa, leBoutique, Watsons, Eva, Varus, Megogo та інші.

У 2021 році через eSputnik відправлялося понад 1 млрд повідомлень щомісяця в каналах email, mobile push, web push, Viber, SMS. З початком бойових дій обсяг відправлень скоротився у 2,5 раза й велика кількість українських клієнтів через брак бюджету призупинила використання CDP-функціональності, а іноземні висловлювали занепокоєння. В результаті надходження eSputnik зменшилися на 40% у порівнянні з довоєнними.

Восени минулого року компанія почала цикл стратегічних сесій для глобального розвитку. Між іншим, обговорювали й ризики вторгнення, й плани щодо запуску нових продуктів, втілення яких довелося пришвидшити. Для кращого зростання продажів вибрали розвиток двох продуктів у різних нішах.

Першим у липні відбувся реліз Reteno – платформи для утримання користувачів мобільних застосунків. Її головна цінність полягає у наданні готових сценаріїв комунікації для категорій Food & Drink, Shopping, Education, Health & Fitness та інших. Бренд сфокусований на Північній і Західній Європі, Південній Америці, Австралії, вже має активних користувачів у країнах Nordic та Бразилії.

У жовтні eSputnik запустили другий глобальний продукт для англомовних країн – Yespo. Це омніканальна платформа, яка пропонує готові інструменти й кампанії для medium-sized ecommerce. Унікальна пропозиція проєкту в тому, що він дозволяє миттєво отримувати додатковий прибуток від наявних покупців. Стратегія маркетингу й позиціювання на зовнішніх ринках розроблялася за участі ЄБРР. Пріоритетні ринки: Великобританія, США, країни Європи.

За період після початку війни eSputnik залучив 1600 нових клієнтів. Проти березня поточного року кількість відправлень збільшилася вдвічі, наразі відновлення продажів сягає 78% від довоєнних.

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