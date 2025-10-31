Штучний інтелект у системі Мрія дозволить полегшити рутину для вчителів

31 октября 2025 г., 11:45

Щодня учителі витрачають години на підготовку до уроків: створюють тести, презентації, підбирають завдання. Завдяки системі Мрія процес може відбуватися швидше. Команда розробників оптимізувала ці процеси за допомогою AI, щоб прибрати частину рутинної роботи та вивільнити час для живого спілкування з дітьми.

Щоб навчити систему, команда розробників Мрії опрацювала понад 700 підручників для 1-11 класів та врахувала методичні рекомендації Міністерства освіти. Усі питання проходять подвійну перевірку AI, тож тести мають бути точними та відповідати навчальним стандартам.

Зараз 10 українських шкіл випробовують генератор тестів у своїй роботі. Розробники збирають відгуки, вдосконалюють інтерфейс і навчають систему на основі досвіду користувачів. Після цього нові можливості поступово ставатимуть доступним для всіх шкіл в екосистемі.

Для вчителів усе просто: відкриваєте систему Мрія; обираєте тему з календарного плану; кілька секунд – і отримуєте готовий тест. AI у Мрії постійно навчається – чим більше вчителі створюють тестів, тим точнішими стають результати.

