Щонайменше 1,5 млн дол. викрали злочинці через підробний сайт онлайн-банкінгу

29 сентября 2025 г., 17:22

0

Tweet

Зловмисники створили фішингові вебсайти, візуально оформлені під відомий онлайн-банкінг, та застосували шкідливе програмне забезпечення для відстеження натискань клавіш. У такий спосіб вони незаконно отримували логіни й паролі клієнтів і використовували ці дані для шахрайських переказів коштів з банківських рахунків потерпілих.

Серед жертв зокрема опинилася державна установа – Комісія з азартних ігор одного зі штатів США – з її рахунків злочинці незаконно вивели понад півтора мільйона доларів. Надалі кошти легалізували через компанії, що прикривалися діяльністю так званих «інвестиційних консультантів».

Слідчі Національної поліції України та оперативники кіберполіції провели процесуальні дії на території нашої держави за запитом правоохоронців США. Встановлено громадянина України, який був розробником веб-ресурсів, пов’язаних із компаніями для відмивання коштів. У його помешканні проведено обшуки, вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації та документацію. Також фігуранта допитано в межах кримінального провадження.

У Сполучених Штатах його дії кваліфіковано як відмивання грошових інструментів. За це передбачено покарання у вигляді штрафу до 500 тис. дол. або подвійної вартості майна, залученого до незаконної операції (залежно від того, що більше), або позбавлення волі строком до 20 років, або обидва покарання одночасно.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI