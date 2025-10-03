Кіберполіція Одеси викрила транснаціональну шахрайську мережу

3 октября 2025 г., 15:35

Співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП Національної поліції України викрили організовану злочинну групу, яка реалізовувала масштабну шахрайську схему з використанням фіктивних інвестиційних платформ.

Зловмисники створювали вебсайти вигаданих компаній, назви яких періодично змінювали з метою конспірації злочинної діяльності, де розміщували неправдиву інформацію про нібито підприємницьку діяльність у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів. Потенційним інвесторам пропонували реєстрацію особистих кабінетів, де вони могли обрати певний інвестиційний план, поповнити рахунок і «отримувати дивіденди». Насправді ж кошти одразу акумулювалися на підконтрольних криптогаманцях учасників шахрайської схеми. Досягнувши мети, вони припиняли зв’язок із потерпілими.

За інформацією слідства, організував «бізнес» 28-річний житель Одеси, залучивши до його реалізації групу осіб, серед яких спеціаліст в ІТ-сфері, що створював та адміністрував вебсайти вигаданих компаній, а також «дзвонарі», які контактували з потенційними жертвами. Учасники працювали як дистанційно, так і зі спеціально обладнаних офісів в Одесі, які функціонували як контакт-центри.

Правоохоронці встановили підконтрольний зловмисникам криптогаманець, загальна сума надходжень на який у 2024-2025 роках перевищила 24 млн грн. Задля конспірації фігуранти контролювали його з приватного ключа, що не належав до жодного відомого сервісу чи біржі. За попередніми даними фактичне число потерпілих, у тому числі іноземців, може перевищувати 1500 осіб, для встановлення яких необхідно провести низку слідчих дій, в тому числі в рамках міжнародної взаємодії.

Для розкриття злочину створено спільну слідчу групу між компетентними органами України та Республіки Казахстан. Із залученням спецпідрозділів НПУ, ГУНП в Одеській області та співробітників Департаменту кіберполіції Республіки Казахстан було проведено низку обшуків і вилучено ряд доказів протиправної діяльності.

Наразі поліцейські задокументували протиправну діяльність членів угруповання стосовно сімох інвесторів з України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн. Спричинені інвесторам збитки становлять 92 тис. дол.

У процесуальному порядку слідчі затримали вісьмох учасників угруповання, ще одного оголошено в розшук. За наявності достатніх доказів усім фігурантам повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Згідно з санкцією ч.5 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.

