Кіберполіція підозрює посадовця у завданні збитків понад 50 млн грн при закупівлі інтернет-обладнання для столичних шкіл

Слідчі Дарницького управління поліції Києва спільно із працівниками столичної кіберполіції виявили факт службової недбалості, вчинений під час проведення публічних закупівель. Слідством встановлено, що спеціалізоване комунальне підприємство «Київтелесервіс», підпорядковане Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, оголосило відкриті торги на закупівлю понад 350 комплектів мережевого обладнання: комутаторів та блоків живлення, яким мали забезпечити столичні школи для безперебійного інтернету.

Підозрюваний, перебуваючи на посаді начальника одного з управлінь установи, був відповідальний за підготовку пропозицій для закупівлі, однак не провів належним чином аналіз ринкових цін. Як наслідок, «Київтелесервіс» уклали договір на придбання товару із приватною компанією, цінова пропозиція яких була значно завищена.

Як встановили правоохоронці, із загальної сплаченої суми за обладнання у понад 172 млн грн – 50 млн грн становила переплата.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України – службова недбалість. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

