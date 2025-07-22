Українські фахівці взяли участь у знешкодженні проросійської кіберзлочинної мережі

22 июля 2025 г., 13:25

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Правоохоронні органи низки країн з 14 по 17 липня у межах міжнародної операції Європолу і Євроюсту Eastwood провели скоординовану операцію проти проросійської кіберзлочинної мережі NoName057(16).

В результаті операції Eastwood було зруйновано інфраструктуру проросійської мережі: з ладу виведено понад 100 комп’ютерних систем по всьому світу, що складають значну частину центральної серверної інфраструктури групи NoName057(16).

У рамках операції проведено 24 обшуки у шести країнах, допитано 13 осіб, а також встановлено понад 1000 прихильників угруповання, 15 із яких мали статус адміністраторів.

Правоохоронними органами видано сім ордерів на арешт (шість Німеччиною та один Іспанією), зокрема щодо шести громадян росії, які є організаторами діяльності NoName057(16) та перебувають на території рф. Усі підозрювані оголошені у міжнародний розшук.

В операції взяли участь правоохоронці України, Чехії, Франції, Фінляндії, Німеччини, Італії, Литви, Польщі, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Нідерландів, США, а також Бельгії, Канади, Естонії, Данії, Латвії та Румунії.

Від України до операції були залучені оперативники Департаменту кіберполіції, а також співробітники Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції.

Офіцери зв’язку від України при Європолі – співробітники Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України – відіграли важливу координаційну роль у міжнародній поліцейській операції, забезпечивши ефективну комунікацію між Департаментом кіберполіції та компетентними правоохоронними органами держав Європейського Союзу.

Угруповання NoName057(16) є ідеологічно мотивованою кіберзлочинною групою, яка відкрито висловлює підтримку рф та проводить DDoS-атаки на онлайн-сервіси. Група створила власну бот-мережу з кількох сотень серверів для посилення своїх атак.

Для здійснення кібератак вони активно вербували нових членів під гаслами на кшталт «захистимо росію» через ігрові спільноти, проросійські канали, форуми та спеціалізовані чат-групи в соціальних мережах та месенджерах. За виконані завдання учасники угруповання отримували винагороди у криптовалюті або ж елементами, що підвищують статус в ігрових комʼюніті, такими як рейтинги та значки.

Спочатку NoName057(16) фокусувалася на атаках проти України, але згодом переключила увагу на держави, які підтримують Україну в її обороні проти російської агресії. Зокрема, у 2023-2024 рр. зафіксовано атаки на шведські органи влади та вебсайти банків. З листопада 2023 року в Німеччині було зареєстровано 14 окремих хвиль атак проти понад 250 компаній та установ. У Швейцарії атаки були здійснені в червні 2023 року під час трансляції відеозвернення Президента України до Об’єднаного парламенту та у червні 2024 року під час Мирного саміту за Україну в Бюргенштоку. Влада Нідерландів також підтвердила атаку, пов’язану з цією мережею, під час останнього саміту НАТО в Нідерландах. Усі ці атаки були нейтралізовані без істотних збоїв.

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