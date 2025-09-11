ФБР пропонує 10 млн дол. за інформацію про місцеперебування українського хакера

11 сентября 2025 г., 14:35

У ході проведення спецоперації за участю українських поліцейських знешкоджено хакерське угруповання, яке інфікувало вірусами-вимагачами мережі провідних світових компаній, спричинивши підприємствам збитки на мільярди доларів. Наразі зловмисники затримані, частина їх вже постала перед судом, а на їх статки накладено арешт. Одному з лідерів групи повідомлено про підозру заочно та оголошено в міжнародний розшук.

Федеральне бюро розслідувань США оголосило винагороду до 10 млн дол. за інформацію про місцеперебування одного з ключових учасників міжнародної хакерської мережі. Підозрюваного, громадянина України, внесено до списку найбільш розшукуваних осіб Європейського Союзу за масштабні кібератаки на провідні світові компанії.

Як встановило розслідування, злочинна мережа використовувала для атак програми-вимагачі LockerGoga, MegaCortex, HIVE та Dharma. Хакери блокували доступ до корпоративних серверів і комп'ютерних систем, а потім вимагали від жертв викуп у криптовалюті за розшифрування даних. За оцінками експертів, діяльність цієї мережі призвела до збитків у масштабах мільярдів доларів по всьому світу.

Зловмисники з 2018 року здійснювали атаки на сервери провідних компаній Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США. За кілька років злочинної діяльності угруповання зашифрувало понад 1000 серверів світових підприємств.

У серпні 2024 року слідчі завершили досудове розслідування щодо одного з найактивніших учасників угруповання. Фігуранту, який обвинувачується у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем, створенні шкідливих програм та вимаганні, загрожує до 12 років ув'язнення.

Зрештою, правоохоронці повністю встановили структуру угруповання, ідентифікувавши його учасників на всіх рівнях діяльності – від розробників шкідливого ПЗ та спеціалістів зі зламу корпоративних систем до відмивачів коштів, які легалізували незаконні прибутки.

В Україні вже заарештовано кількох учасників злочинної мережі, частина з них постала перед судом. Громадянина іноземної держави, якого розшукувало ФБР за участь у міжнародному хакерському угрупованні, екстрадовано до США.

