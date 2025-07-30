Українські кіберполіцейські допомогли знешкодити міжнародну хакерську мережу BlackSuit

30 июля 2025 г., 14:35

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Оперативники Департаменту кіберполіції долучилися до міжнародної поліційної операції під кодовою назвою Checkmate, яку було проведено у співпраці зі Службою внутрішньої безпеки США, Національною поліцією Нідерландів, Управлінням кримінальної поліції Німеччини, Національним агентством з боротьби зі злочинністю Великої Британії, Генеральною прокуратурою Франкфурта, Міністерством юстиції США, Європолом, а також за участі правоохоронних органів інших країн і румунської компанії з кібербезпеки Bitdefender.

У межах операції правоохоронці скоординовано припинили діяльність кіберзлочинної мережі BlackSuit, зокрема – конфіскували її вебсайти в одній з доменних зон. Угруповання BlackSuit є фінансово мотивованою кіберзлочинною групою, що спеціалізується на розповсюдженні програм-вимагачів.

Група неодноразово змінювала свою назву: з січня 2022 року діяла як Quantum, згодом – як Royal (2022-2023), з 2023 року – як BlackSuit, а з 2025 року – під назвою Chaos.

Зловмисники розробили шкідливе програмне забезпечення, що шифрує дані користувачів за допомогою комбінацій алгоритмів. Після цього вони вимагали викуп у криптовалюті за розшифрування даних і нерозповсюдження викраденої інформації.

Загальний обсяг заявлених вимог про викуп від імені угруповання перевищив 500 млн дол. При цьому, найбільша разова сума становила 60 млн дол.

Цілями для кібератак зловмисників переважно ставали комерційні та громадські структури за межами країн СНД, зокрема у США, Європі та Японії.

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