Сервісом «Інтеграція» від ПриватБанку активно користуються 70 тис. бізнес-клієнтів

22 сентября 2025 г., 16:35

ПриватБанк розширює можливості свого сервісу «Інтеграція», яким активно користуються майже 70 тис. юридичних осіб та ФОП. Сервіс дозволяє підприємцям значно спростити та автоматизувати взаємодію з банком та своїми обліковими системами.

Завдяки «Інтеграції» бізнес-клієнти можуть працювати з рахунками та платежами, отримувати виписки, формувати зарплатні відомості, а також вести електронний документообіг та подавати податкову звітність.

Цей сервіс надає можливість масового завантаження рахунків-фактур для виставлення контрагентам. Це дозволяє контрагентам швидко створювати та сплачувати платежі без необхідності заповнення реквізитів.

Крім того, сервіс дає можливість швидко завантажувати та відправляти податкові звіти, отримувати дозволи на кредит, а відтепер – і перевіряти контрагентів за допомогою інтеграції з партнерськими сервісами ПриватБанку та УБКІ.

