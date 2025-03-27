CDTO та CIO ПриватБанку Маріуш Качмарек йде з посади

27 марта 2025 г., 12:35

Наглядова Рада ПриватБанку повідомляє, що заступник голови правління з питань цифрової трансформації (CDTO) пан Маріуш Качмарек залишив свою посаду з 26 березня. До завершення процедури конкурсного відбору тимчасово відповідати за управління ІТ-дирекціями, напрямком інформаційної безпеки та дирекцією віддаленої підтримки клієнтів буде голова правління Мікаель Бьоркнерт.

«Ми вдячні пану Качмареку за його відданість протягом останніх п’яти років, під час яких він поєднував обов’язки Головного операційного директора (СОО) та Головного інформаційного директора (СIO). Його лідерство та управління командою ІТ-фахівців у процесі успішної міграції нашої ІТ-інфраструктури до хмари у перші дні повномасштабного вторгнення залишиться видатним досягненням як в історії ПриватБанку, так і всього банківського сектору», – відзначається в повідомленні Наглядової ради банку.

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