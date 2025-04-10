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ПриватБанк та МОН створять платформу для дистанційного навчання українських школярів

10 апреля 2025 г., 16:35
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ПриватБанк та Міністерство освіти і науки України підписали Меморандум про співпрацю над розробкою єдиної цифрової платформи для дистанційного навчання школярів. Мета проєкту – забезпечити безперешкодний доступ до української освіти для дітей, які перебувають за кордоном або навчаються дистанційно в Україні, створивши сучасне, зручне і безпечне середовище для взаємодії між учнями, вчителями та батьками.

Платформа є частиною політики «Школа офлайн», яка передбачає доступну, якісну та безперебійну освіту незалежно від місця перебування дитини. Цифрова платформа відповідатиме державним освітнім стандартам і передбачатиме: впровадження єдиного стандарту якісного дистанційного навчання; індивідуальні освітні траєкторії; збереження постійного зв’язку між учнем і вчителем; зручні інструменти для всіх учасників освітнього процесу – в одному цифровому просторі; захист персональних даних, кібербезпеку та цифрову ідентифікацію.

Спільна робота ПриватБанку і МОН передбачає не лише розробку самої платформи, а й наповнення її навчальним контентом, розбудову захищеної цифрової інфраструктури, технічну та організаційну підтримку освітніх закладів, а також розвиток цифрових компетентностей педагогів.

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