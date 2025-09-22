Favbet Tech підтримує головну технологічну подію року IT Arena 2025 у Львові: Чого очікувати від заходу? 

26–28 вересня стадіон «Арена Львів» прийме IT Arena 2025 — наймасштабнішу в Україні подію для ІТ-сектору, де зійдуться ідеї та технології. Цього року вона збере понад 6000 учасників з майже 40 країн. Партнером заходу стала компанія Favbet Tech .

Цьогорічна програма розгорнеться на п’яти сценах: Business, Technology, Product, Startup та абсолютно новій Defense. Остання присвячена розробкам військових технологій. Це дуже актуально, адже український оборонний сектор зараз у центрі світової уваги.

У межах події відбудеться Startup Competition з призовим фондом у 60 тисяч доларів та інвестиційним фондом, який уже становить $12 500 000 Крім того, презентують Made in Ukraine Showcase — експозицію бізнес-рішень від українських розробників. У фінальний день на відвідувачів чекатиме півсотні мітапів для обміну досвідом та знайомств.

Спікерами будуть міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, журналіст Террелл Дж. Старр, співзасновник The Sandbox Саша Мішо та інші.