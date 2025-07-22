Понад 1700 магазинів «Аврора» пропонують біометричну оплату покупок через FacePay

22 июля 2025 г., 11:35

У всіх торгівельних точках мережі мультимаркетів «Аврора» (понад 1700 магазинів в Україні та 50 – в Румунії), де встановлені Android POS-термінали – як на звичайних касах, так і на касах самообслуговування – стає доступна функція біометричної оплати обличчям через FacePay від ПриватБанку.

FacePay дозволяє оплачувати товари та послуги через розпізнавання обличчя, використовуючи біометричні дані. Це швидко, безпечно та зручно – достатньо одного погляду в камеру термінала – і покупку оплачено.

Для використання сервісу «оплати обличчям» необхідно увімкнути FacePay у застосунку Приват24: відкрити розділ «Профіль», перейти до налаштувань, обрати «Платіжні налаштування», встановити картку за замовчуванням, активувати FacePay24, зробити три фото обличчя, обрати картку для оплати та зберегти налаштування.

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