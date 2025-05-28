ПриватБанк пропонує AI сервіс експрес-аналізу ділової репутації контрагентів

28 мая 2025 г., 15:35

0

Tweet

Українські підприємці та компанії, що мають рахунки в ПриватБанку, відтепер можуть отримувати миттєвий експрес-аналіз ділової репутації наявних та потенційних контрагентів у вебверсії та мобільному застосунку «Приват24 для бізнесу».

Новий сервіс, базований на алгоритмах штучного інтелекту, дає можливість отримати стислий висновок про ділову репутацію контрагента на основі аналізу відкритих даних про історію, зв’язки, фінансовий стан тощо. Він дозволяє своєчасно виявляти потенційні ризики – як юридичні, так і репутаційні, та допомагає підприємцям швидко оцінити ризики та приймати виважені бізнес-рішення.

Сьогодні понад 100 тис. бізнес-клієнтів ПриватБанку вже скористалися сервісом «Досьє ділової репутації» – зручним партнерським інструментом для перевірки контрагентів. Перевірити ділову репутацію потенційних партнерів чи свого підприємства у «Приват24 для бізнесу» можна як у вебверсії (меню «Партнери – Досьє ділової репутації») так і у мобільному додатку (меню «Послуги – Досьє ділової репутації»).

Також клієнти ПриватБанку можуть онлайн відстежувати зміни за своїми компаніями та контрагентами та під'єднати послугу по API для інтеграції зі своїми обліковими системами. Послугу надає партнер ПриватБанку – Українське бюро кредитних історій.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD