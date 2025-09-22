NVIDIA вимагає від постачальників підвищення характеристик HBM4 у відповідь на конкуренцію з AMD

22 сентября 2025 г., 15:35

За даними аналітичної компанії TrendForce, компанія NVIDIA нещодавно звернулась до ключових постачальників компонентів для своїх серверів Vera Rubin із запитом на підвищення технічних характеристик продукції.





Зокрема, серед вимог - збільшення швидкісті HBM4 до 10 Gbps на контакт у відповідь на очікуваний вихід платформи MI450 Helios від AMD у 2026 році. Хоча поки невідомо, чи вдасться реалізувати ці оновлення, очікується, що SK hynix збереже свою провідну позицію як найбільший постачальник у фазі раннього масового виробництва HBM4.





HBM4 вдосконалюється, щоб забезпечити більш високу швидкість передачі даних та пропускну здатність, що є критично важливим для АІ-серверів. Основний кристал (base die) відіграє вирішальну роль у продуктивності HBM. Серед трьох провідних постачальників, Samsung у 2024 році зробила агресивний крок, модернізувавши техпроцес для основного кристала HBM4 до FinFET 4nm, щоб розпочати серійне виробництво до кінця року. За прогнозами, швидкість передачі даних досягне 10 Gbps, і частка продукції Samsung, що забезпечує такий показник, перевищить частки SK hynix та Micron.





Згідно з TrendForce, крім спроб підвищити специфікації HBM4, основним пріоритетом NVIDIA залишається доступність поставок. Якщо обсяги виробництва будуть недостатніми, або нові вимоги призведуть до надмірного збільшення енергоспоживання чи вартості, NVIDIA може відмовитися від оновлень або розподілити свої платформи, призначивши різні рівні компонентів різним постачальникам. Крім того, компанія може продовжити другий етап сертифікації після початкового затвердження постачальників, щоб надати іншим виробникам більше часу на адаптацію. Ця стратегія безпосередньо вплине на швидкість розгортання платформи Vera Rubin. На основі вже існуючих партнерств, технологічної зрілості та масштабів виробництва, TrendForce прогнозує, що у 2026 році SK hynix залишиться домінуючим постачальником HBM4 для NVIDIA, тоді як частки Samsung та Micron залежатимуть від прогресу та результатів їхньої кваліфікації.

