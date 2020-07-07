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Schneider Electric представила 3-фазный Easy UPS 3L 500 и 600 кВА

7 июля 2020 г., 11:55
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Schneider Electric представила 3-фазный Easy UPS 3L 500 и 600 кВА

Компания Schneider Electric объявила о выпуске Easy UPS 3L, новой модели в линейки трехфазных источников бесперебойного питания, которая расширяет портфель решений до 500 и 600 кВА (400 В) для использования с внешними батареями.

Отмечается, что Easy UPS 3L оптимизирует и упрощает настройку и обслуживание, обеспечивая высокую доступность и предсказуемость для средних и крупных коммерческих зданий, центров обработки данных и простых промышленных применений.

Easy UPS 3L -  это компактный ИБП с высокодоступной параллельной и избыточной конструкцией и надежными электрическими характеристиками. Система защищает критически важное оборудование в широком диапазоне эксплуатационных условий от повреждений из-за перебоев в подаче электроэнергии, всплесков и скачков напряжения. Эффективность до 96% обеспечивает предсказуемость затрат на коммунальные услуги. Easy UPS 3L обладает широким окном напряжения батарей и может работать с различными конфигурациями аккумуляторов. Полный набор опций и аксессуаров облегчает интеграцию ИБП в различные среды.

«Благодаря исключительному сочетанию конкурентных спецификаций, надёжной, гибкой и отказоустойчивой конструкции, повышающей доступность -  Easy UPS 3L - это идеальное решение для обеспечения бесперебойной работы бизнеса и оптимизации инвестиций, будь-то в вашем магазине или в вашей электрощитовой комнате», - комментирует анонс Владимир Дохленко, директор департамента Secure Power «Шнейдер Электрик Украина». «Он прост в настройке, прост в использовании и обслуживании. Расширяя диапазон 3-фазных ИБП серии Easy UPS, Schneider Electric продолжает удовлетворять потребности рынка, предлагая простые, надежные и конкурентоспособные решения, которые отдают приоритет безопасности, эффективности и доступности для современных подключенных компаний».

Благодаря печатным платам с конформным покрытием, сменному пылевому фильтру, рабочей температуре до 40°C и надежной защите от перегрузок Easy UPS 3L обеспечивает наобходимую непрерывность бизнеса.

Решение обеспечивает простой мониторинг и управление с помощью облачного программного продукта EcoStruxure IT при покупке дополнительной сетевой карты.

Также подчеркивается, то, что клиенты получают выгоду от глобальной сервисной поддержки Schneider Electric с развитыми локальными сетями сервисных специалистов, которые предоставляют клиентам полный спектр услуг на протяжении всего жизненного цикла Easy UPS 3L. Услуга по запуску включена в состав ИБП для обеспечения правильной и безопасной настройки ИБП.


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