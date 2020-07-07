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Uber поглощает сервис доставки Postmates за 2,65 млрд долл.

7 июля 2020 г., 12:25

Uber поглощает сервис доставки Postmates за 2,65 млрд долл.

Компания Uber официально сообщила, что приобретает сервис доставки Postmates за 2,65 млрд долл.

Как отмечает  Bloomberg, это поглощение должно позволить укрепить позиции Uber в сегменте доставки еды, особенно в контексте конкуренции с сервисом DoorDash, который сейчас лидирует в США.

Postmates был запусщен в 2011 году, и по разным оценкам сегодня занимают четвертое место на американском рынке — его опережают DoorDash, GrubHub и Uber Eats.

После завершения поглощения компании, она продолжит работу как отдельный сервсис и руководить ею будет ныненшний CEO Бастиан Леманн.

В период пандемии коронавируса подразделение  Uber по доставке еды потеряло более 2,5 млрд долл. во многих странах компания была вынуждена свернуть это направление бизнеса.


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