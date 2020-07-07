Uber поглощает сервис доставки Postmates за 2,65 млрд долл.

7 июля 2020 г., 12:25

Компания Uber официально сообщила, что приобретает сервис доставки Postmates за 2,65 млрд долл.



Как отмечает Bloomberg, это поглощение должно позволить укрепить позиции Uber в сегменте доставки еды, особенно в контексте конкуренции с сервисом DoorDash, который сейчас лидирует в США.



Postmates был запусщен в 2011 году, и по разным оценкам сегодня занимают четвертое место на американском рынке — его опережают DoorDash, GrubHub и Uber Eats.



После завершения поглощения компании, она продолжит работу как отдельный сервсис и руководить ею будет ныненшний CEO Бастиан Леманн.



В период пандемии коронавируса подразделение Uber по доставке еды потеряло более 2,5 млрд долл. во многих странах компания была вынуждена свернуть это направление бизнеса.

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