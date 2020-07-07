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Creatio в шестой раз в магическом квадранте Gartner по CRM-системам

7 июля 2020 г., 11:15

Creatio в шестой раз в магическом квадранте Gartner по CRM-системам

Аналитическое агентство Gartner опубликовало рейтинг лучших решений для управления клиентским сервисом. CRM-система Creatio от «Террасофт Россия» шестой год подряд входит в число ведущих продуктов для формирования клиентского опыта.

В этом году из сотен продуктов для управления сервисом в отчет вошли всего 16 решений, в их числе – и система Creatio. Пользователи Creatio отметили легкость настройки и модификации системы, гибкие возможности развертывания как в облаке, так и на серверах компаний, а также синергию технологий low-code, BPM и CRM для быстрой трансформации процессов работы с клиентами.

«Одним из основных направлений нашей деятельности является обеспечение заказчиков наиболее технологичными инструментами, которые позволяют им ускорять обслуживание и быстро адаптироваться к меняющимся требованиям своих клиентов», – прокомментировал Алексей Клочков, управляющий директор «Террасофт Россия».


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