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Schneider Electric купує розробника інструментів сталого розвитку AI EcoAct

22 ноября 2023 г., 15:35
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Schneider Electric придбала розробника інструментів штучного інтелекту EcoAct SAS, який належав компанії Atos.

Паризька компанія EcoAct має портфоліо продуктів і послуг, включаючи консалтинг, інструменти для збору кліматичних даних та розробку проектів з компенсації викидів вуглецю. Ці інструменти будуть використовуватися в глобальному бізнесі сталого розвитку Schneider Electric для управління енергією.

Як зазначається, ця угода розширює можливості Schneider Electric у наданні комплексних рішень, які допоможуть організаціям пройти шлях до нульової трансформації. Консультаційні послуги підтримують розробку стратегії сталого розвитку та постановку цілей до декарбонізації у різних сферах. Портфоліо буде розширено інструментами управління даними на основі штучного інтелекту.

«Ми давно захоплюємося командою EcoAct, і об’єднання наших двох організацій допоможе нам пришвидшити надання послуг нашим клієнтам по всьому світу, - підкреслив Стів Вілхайт (Steve Wilhite), президент Sustainability Business. - Компанії розуміють нагальну необхідність діяти, але продовжують стикатися з труднощами, коли справа доходить до декарбонізації. Я впевнений, що наші найкращі у своєму класі команди допоможуть клієнтам ще прискоритися на шляху до досягнення їхніх амбіційних цілей щодо ініціатив net zero».

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