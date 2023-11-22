Horizon Capital інвестує в освітню платформу GoIT, для прискорення її міжнародного масштабування

22 ноября 2023 г., 17:00

0

Tweet

Компанія прямих інвестицій Horizon Capital, що націлена на швидкозростаючі технологічні бізнеси та експортно-орієнтовані підприємства в Україні, оголосила про інвестицію в GoIT, платформу в галузі освітніх технологій. Це друга інвестиція компанії з її нового фонду Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV), що досяг 298 млн дол. на останньому закритті, яке відбулось 28 вересня 2023 року.

GoIT допомагає студентам опанувати навичками програмування та іншими цифровими знаннями для успішної кар’єри у сфері технологій. На чолі з серійним підприємцем, керуючим акціонером Романом Корицьким та генеральним директором Антоном Чорним GoIT зросла до понад 20 тисяч студентів, та допомогла випускникам отримати роботу в понад 850 IT-компаніях у 15 країнах світу. Компанія збільшила доходи в доларах більш ніж у 12 разів у 2020-2023 роках, при цьому зберігаючи високий рівень прибутковості та грошових потоків.

Нові напрямки, власна система управління навчанням (LMS), поєднання модулів для навчання в класі, онлайн та автоматизованих модулів навчання, а також дедалі активніше використання інструментів штучного інтелекту допомогли прискорити масштабування франшизи GoIT по всьому світу. Україна була першим цільовим ринком GoIT і базою для всіх досліджень і розробок. Зараз компанія також активно розширює свою діяльність у Польщі, Румунії, Мексиці, Колумбії, на Філіппінах та в інших країнах. Понад 25% усіх нових студентів приєднуються до курсів GoIT за рекомендацією, а індекс NPS програм сягає понад 60%.

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні