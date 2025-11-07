 
SanDisk випускає «найменший у світі» флешнакопичувач USB-C на 1 ТБ

7 ноября 2025 г., 11:45

SanDisk випускає «найменший у світі» флешнакопичувач USB-C на 1 ТБ

Компанія SanDisk випустила свій новий флешнакопичувач Extreme Fit USB-C, який вона рекламує як «найменший у світі флешнакопичувач USB-C на 1 ТБ».

Ця нова модель доступна з обсягом пам’яті від 64 ГБ до 1 ТБ, і всі вони вже доступні для придбання. Ціни на них починаються від $15.99 безпосередньо від SanDisk та Amazon.

Накопичувач SanDisk Extreme Fit має розміри приблизно 18,5 × 15,7 × 13,6 мм.

Завдяки своїм мініатюрним розмірам, він позиціюється як накопичувач, який можна просто залишити підключеним до пристрою, не турбуючись про те, що він буде сильно виступати або заважати.

Новинка використовує інтерфейс USB 3.2 Gen 1. Накопичувач підключається безпосередньо до пристроїв із портом USB-C — ноутбуків, планшетів, смартфонів, що робить його універсальним.

Швидкість читання до 400 МБ/с для моделей об'ємом 128 ГБ – 1 ТБ.

Флешнакопичувач SanDisk Extreme Fit USB-C доступний у таких варіантах об'єму:
64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ.

