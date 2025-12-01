SSSTC (KIOXIA) випускає корпоративний SATA SSD на 16 ТБ

1 декабря 2025 г., 13:35

Реагуючи на швидке зростання попиту на сховища високої щільності та низької затримки в серверах AI та центрах обробки даних, компанія SSSTC представила свій корпоративний твердотільний накопичувач (SSD) нового покоління — ER4 Series SATA SSD.



Нова серія пропонує ємність до 16 ТБ, що робить її однією з небагатьох SATA SSD на ринку, яка забезпечує таку високу щільність. Накопичувач також демонструє продуктивність довільного читання/запису: 98K / 30K IOPS, тоді як модель на 8 ТБ досягає 98K / 55K IOPS. Це поєднання великої ємності та виняткової продуктивності підходить для висновків AI, аналітики в реальному часі та робочих навантажень із високою конкурентністю.



Наявність в 2,5-дюймовому SSD стандартного інтерфейсу SATA 6 Гбіт/с з підтримкою гарячої заміни дозволяє безпосередньо замінювати традиційні жорсткі диски (HDD). Це дає змогу підприємствам оновлювати сховище, зберігаючи наявну інфраструктуру.



Модельний ряд включає моделі 16 ТБ (15,36 ТБ) та 8 ТБ (7,68 ТБ).



Заявлена швидкість послідовного читання/запису до 550 МБ/с та 530 МБ/с відповідно.



Усі моделі забезпечують 98K IOPS довільного читання, значно підвищуючи можливості обробки в середовищах із високою конкурентністю, що особливо корисно для OLTP (обробка онлайн-транзакцій), висновків AI, хмарних платформ та аналітики даних, які вимагають низької затримки.



Серія ER4 інтегрує численні функції захисту даних корпоративного рівня: наскрізний захист даних, PLP (захист від втрати живлення), безпечне стирання, шифрування AES 256-біт (з опціональною підтримкою TCG Enterprise).



Накопичувачі розраховані на довгострокову надійність, пропонуючи MTBF 3 млн годин та п'ятирічну гарантію — відповідаючи потребам корпоративних середовищ у безперервній та стабільній роботі.



Серія ER4 підходить для OLTP-систем (висока продуктивність I/O та низька затримка), віртуалізації та хмарної інфраструктури, платформ великих даних, систем NAS для малого та середнього бізнесу, середовищ резервного копіювання та відеоспостереження.



Зазначено, SSSTC (Solid State Storage Technology Corporation), дочірня компанія KIOXIA, планує продовжувати розширювати свій портфель корпоративних SSD та інвестувати у високошвидкісні технології зберігання та безпеки даних.

