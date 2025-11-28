SanDisk та Kioxia прибули на ISSCC з найвищою щільністю запису

28 ноября 2025 г., 9:35

Програму Міжнародної конференції з твердотільних схем (ISSCC) 2026 року вже визначено. В області флешпам'яті NAND партнери Kioxia та SanDisk прагнуть значно підвищити планку щільності запису. Очікується, що майбутня пам'ять QLC NAND досягне 37,6 Гбіт/мм2, або 4,7 ГБ на мм2.



Сесія 15.1 у програмі ISSCC 2026 називається «2 ТБ 4 біт/комірку 6-площинна 3D-флешпам'ять із щільністю біт 37,6 Гбіт/мм² і пропускною здатністю запису >85 МБ/с» і представлена ​​Kioxia. Це передбачає нову флешпам'ять QLC NAND із 4 бітами на комірку, здатну зберігати 37,6 Гбіт/мм². Цілком ймовірно, що це буде BiCS10 QLC з 332-шаровою конструкцією. Це додатково підтверджується приблизно 30-відсотковим збільшенням густини біт порівняно з варіантом TLC BiCS10, який досягає розрахункових 29,1 Гбіт/мм² з 3 бітами на комірку. Стрибок з 3 біт до 4 біт є збільшенням на 33%, що робить розрахунки майже абсолютно правильними.





Як і BiCS8 QLC NAND (BiCS9, до речі, є побічним проєктом у планах розвитку), версія BiCS10 QLC також пропонує ємність 2 Тбіт (256 ГБ) на кристал. Це дозволяє розмістити 8 ТБ в одному кристалі. SK Hynix також досягла цього за допомогою своєї пам'яті V9 QLC з 321 шаром, хоча достовірних даних про її щільність зберігання поки що немає.





При об'ємі пам'яті 2 Тбіт або 37,6 Гбіт/мм можна навіть розрахувати площу кристала BiCS10 QLC, яка повинна становити близько 55 мм².





Очікується також підвищення продуктивності, оскільки BiCS10 принаймні у версії TLC буде оснащений інтерфейсом NAND зі швидкістю 4,8 Гбіт/с, тоді як BiCS8 вже може похвалитися швидкістю 3,6 Гбіт/с. Шестишарова архітектура також має забезпечити швидкість запису BiCS10 QLC понад 85 МБ/с. Хоча це ще значно менше, ніж у TLC NAND, це, наприклад, значно швидше, ніж 75 МБ/с, що досягаються SK Hynix V9 QLC.



У поточному поколінні BiCS8 компанії Kioxia та SanDisk можуть похвалитися тим, що, незважаючи на порівняно невелику кількість шарів комірок (218), вони здатні конкурувати з конкурентами за щільністю запису. Більш того, чіпи BiCS8 TLC в даний час вважаються найшвидшими на ринку, тому найшвидші флагманські SSD, такі як WD_Black SN8100 та Corsair MP700 Pro XT, оснащені саме ними.



Завдяки значному стрибку до 332 шарів, Kioxia та SanDisk мають намір стримати Samsung V10 з його очікуваною щільністю понад 400 шарів. Однак Samsung може бути попереду в плані продуктивності інтерфейсу, оскільки південнокорейський виробник вже пообіцяв 5,6 Гбіт/с для свого V10 TLC.

