З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 512 вибухонебезпечних предметів

28 ноября 2025 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучались 413 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 512 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 174,95 га.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 52 тис. 272, Херсонщині – 27 тис. 371, Донеччині – 18 тис. 195, Київщині – 16 тис. 210, Миколаївщині – 12 тис. 425, Чернігівщині – 8 тис. 321, Сумщині – 7 тис. 24.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 631 тис. 437 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 966 кг вибухової речовини, у тому числі 5 тис. 48 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 192 тис. 944 га.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону - 101.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI