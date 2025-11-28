 
`

Український стартап M-Fly сфери defense tech залучив 1,4 млн дол. інвестицій

28 ноября 2025 г., 10:25

Якісна розвідка на фронті – це збережені життя наших військових і точні удари по ворогу. Завдяки кластеру оборонних технологій Brave1 такі українські технології знаходять підтримку від міжнародних інвесторів.

Компанія M-Fly створила те, чого бракувало десяткам виробників, – якісний стабілізатор камери. Гімбал тримає стабільну картинку навіть тоді, коли дрон працює на великих швидкостях чи в складну погоду.

Він уже використовується на українських розвідувальних дронах і забезпечує чітку картинку з камери без втрати якості. Саме з таких даних командири планують удари, ухвалюють рішення і рятують людей.

Завдяки Brave1 команда M-Fly вже залучила близько 1,4 млн дол. інвестицій та працює над закриттям нового, ще більшого раунду.

