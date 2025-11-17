Програма LTO випускає специфікації картриджа LTO Ultrium на 40 ТБ

17 ноября 2025 г., 16:35

Компанії-постачальники технологій Програми LTO (TPC), а саме Hewlett Packard Enterprise, IIBM та Quantum, оголосили специфікації для нового покоління картриджів LTO Ultrium з власною ємністю 40 ТБ (до 100 ТБ у стисненому вигляді, припускаючи коефіцієнт стиснення 2,5:1). Це розширює найбільш поширений відкритий стрічковий формат для довгострокового, кіберстійкого та енергоефективного збереження даних.



Водночас, TPC оптимізують план розвитку технології для майбутніх продуктів LTO, щоб краще відповідати пріоритетам клієнтів щодо надійності, доступності та ефективності для управління колосальними обсягами даних.





Оскільки організації генерують та зберігають безпрецедентні обсяги даних для живлення AI, аналітики, аналізу даних та дотримання нормативних вимог, картридж LTO-10 на 40 ТБ пропонує підприємствам та іншим користувачам великої ємності вищу щільність зберігання для ефективного архівування більшої кількості інформації.



Цей стрибок у ємності став можливим завдяки інноваціям у конструкції головки накопичувача LTO-10 та новому, високонадійному базовому плівковому матеріалу. Ці елементи разом забезпечують збільшену власну ємність носія до 40 ТБ. Новий картридж на 40 ТБ сумісний з тим самим накопичувачем LTO-10, який організації використовують для картриджа на 30 ТБ.



"AI перетворив архіви на стратегічні активи, — сказав Стівен Бекон (Stephen Bacon), віцепрезидент з управління продуктами Data Protection Solutions, HPE. — Новий картридж LTO-10 на 40 ТБ допоможе організаціям корпоративного класу — у сфері охорони здоров’я, фінансових послуг, ЗМІ, досліджень, виробництва, державного сектору та за його межами — ефективно консолідувати петабайти, посилити кіберстійкість за допомогою справжнього офлайн-повітряного розриву (air-gapping) та зберегти довгострокове зберігання доступним та стійким".





Картридж LTO-10 на 40 ТБ досягає своєї проривної ємності завдяки використанню вдосконаленої технології базової плівки, відомої як Aramid. Aramid дозволяє виготовляти значно тонші та гладкіші носії, що дозволяє використовувати довші стрічки у стандартному формфакторі картриджа LTO Ultrium. Ця матеріальна інновація забезпечує додаткові 10 ТБ власної ємності порівняно з наявним зараз картриджем LTO-10 на 30 ТБ, який виготовляється з інших матеріалів.



Після появи картриджів LTO-10 на 40 ТБ клієнти зможуть вибирати між двома різними типами носіїв LTO-10 залежно від їхніх індивідуальних вимог до вартості та ємності, що забезпечує більшу гнучкість у розгортанні носіїв.





Разом з анонсом Aramid, TPC також оптимізують план розвитку ємності для майбутніх поколінь технології LTO, від Покоління 11 до Покоління 14.



Це призведе до нового прогнозу щодо очікуваних ємностей, які будуть досягнуті в кожному поколінні, кульмінацією чого стане картридж на 913 ТБ у Поколінні 14.



Переглянутий план LTO тісно узгоджується з очікуваними потребами у сховищах у найближчі роки.



Нові точки ємності будуть пріоритетними щодо надійності та привабливої цінності з точки зору вартості за терабайт.



Максимальна ємність 913 ТБ для LTO-14 скоротить час, необхідний для зберігання та відновлення даних, зберігаючи при цьому шляхи зростання до екзабайтного масштабу для стрічкових бібліотек.



План розвитку гарантує, що стрічкова технологія LTO залишатиметься найнадійнішим, найдоступнішим та найефективнішим способом архівування даних масштабу AI протягом наступного десятиліття.



Кваліфікація носіїв та тестування взаємозамінності розпочнуться безпосередньо після цього оголошення, і очікується, що продукти на 40 ТБ будуть доступні для відвантаження у першому календарному кварталі 2026 року.

