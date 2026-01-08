Samsung представляє перший у світі 130-дюймовий телевізор Micro RGB

8 января 2026 г., 16:25

0

Tweet

Компанія Samsung Electronics представила на виставці CES 2026, за її заявою, перший у світі 130-дюймовий телевізор Micro RGB (модель R95H), ознаменувавши дебют свого найбільшого дисплея Micro RGB і новий напрямок дизайну для екранів класу ультрапреміум.



«Micro RGB – вершина наших інновацій у галузі якості зображення, а нова 130-дюймова модель ще більше розширює ці горизонти», — зазначив Хун Лі, виконавчий віцепрезидент підрозділу Visual Display (VD) компанії Samsung Electronics. «Ми відроджуємо дух нашої оригінальної філософії дизайну, запровадженої понад десять років тому, щоб створити безперечно преміальний дисплей, розроблений з використанням технологій нового покоління».



Зазначено, розміри телевізора Micro RGB, що вражають, технологія кольору нового покоління та яскравий дизайн відображають багаторічне лідерство Samsung у галузі інженерної досконалості в поєднанні з преміальною естетикою. Завдяки монументальній рамі та покращеній якості звуку 130-дюймовий дисплей спеціально розроблений так, щоб виглядати не як телевізор, а як величезне вікно, що візуально розширює простір кімнати.



Телевізор пропонує сучасну естетику, натхненну галереєю, завдяки Timeless Frame, сучасній еволюції дизайну Samsung Timeless Gallery 2013 року, тепер із вишуканою рамкою, що втілює філософію «технологія як мистецтво». Надвеликий екран, натхненний рамою величезного архітектурного вікна, нібито зависає в його межах, перетворюючи телевізор на художній центральний елемент, що формує вигляд кімнати. Звук, інтегрований в рамку дисплея, ретельно збалансований з розміром екрана, тому зображення та аудіо відчуваються природно пов’язаними в просторі.



130-дюймова модель Micro RGB оснащена найсучаснішими на сьогодні інноваціями Samsung у сфері Micro RGB. Завдяки технологіям Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro та Micro RGB HDR Pro, вона використовує штучний інтелект для покращення тьмяних тонів та вдосконалення контрасту, забезпечуючи яскраві кольори та тонкі деталі як у світлих, так і в темних сценах для реалістичності та точності зображення.



Дисплей покращує якість зображення за допомогою Micro RGB Precision Color 100, забезпечуючи 100% широкий колірний діапазон BT.2020. Сертифікований Verband der Elektrotechnik (VDE) для точного відтворення кольорів Micro RGB, він створює контрольовані відтінки, які виглядають реалістично на екрані. 130-дюймова модель також оснащена запатентованою технологією Samsung Glare Free, яка мінімізує відблиски, зберігаючи чіткість кольорів і контрастність в різних умовах освітлення для найкращого перегляду.



Продукт підтримує HDR10+ ADVANCED1 та Eclipsa Audio для забезпечення покращеної якості зображення та звуку, а також вдосконалений Vision AI Компаньйон від Samsung, що дозволяє здійснювати пошук за допомогою голосових команд, отримувати проактивні рекомендації та доступ до функцій та застосунків, як-от AI Football Mode Pro, AI Sound Controller Pro, Live Translate, Generative Wallpaper, Microsoft Copilot та Perplexity.



Цей перший у своєму роді дисплей представлений у виставковій зоні Samsung під час CES 2026 у Лас-Вегасі, штат Невада.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI