ASUS оснащує ноутбук Zenbook DUO процесорами Intel Core Ultra X9 Series 3

8 января 2026 г., 15:45

0

Tweet

ASUS Zenbook DUO нового покоління з двома 14-дюймовими дисплеями ASUS Lumina Pro OLED відкриває розширені можливості для професійної роботи. Завдяки модернізованому шарніру відстань між дисплеями скоротилася на 70%, що створює у користувача відчуття цілісного екрана. OLED-дисплеї пристрою гарантують якість зображення з підтримкою адаптивної частоти оновлення в діапазоні 48–144 Гц і захистом від відблисків.



Ноутбук також оснащений аудіосистемою з шести динаміків з об’ємним звуком та інструментами ScreenXpert, що покращують взаємодію між екранами. Поєднання процесора Intel Core Ultra X9 Series 3, графіки Intel Arc та NPU на 50 TOPS гарантує швидкодію. Вдосконалене охолодження та два акумулятори сукупною місткістю 99 Вт·год дозволяють отримати продуктивність рівня дискретного комп’ютера будь-де. Повністю виконаний із матеріалу Ceraluminum, його корпус відзначається надзвичайною довговічністю. Посилений прихований шарнір, технологія Smudge-Free, зносостійка клавіатура та нова система кріплення MagLatch забезпечують баланс між портативністю, потужністю та надійністю.



Ноутбук ASUS Zenbook A16 створений для тих, хто постійно перебуває в русі, та мобільних професіоналів, яким потрібен потужний і водночас портативний пристрій. Цей ноутбук вагою 1,2 кг пропонує 16-дюймовий OLED-дисплей формату 3K. Користувачі отримують максимум екранної площі, уникаючи при цьому масивності, притаманної великим пристроям. З 18-ядерним процесором Snapdragon X2 Elite Extreme (NPU продуктивністю 80 TOPS) — це найшвидший і найпотужніший ноутбук на базі Snapdragon. Пристрій повною мірою реалізує потенціал локального AI та пропонує енергоефективність, що дозволяє йому працювати в автономному режимі більше ніж добу. Кришка, робоча панель та основа ноутбука виготовлені з Ceraluminum — ексклюзивного матеріалу ASUS, створеного для забезпечення міцності, зносостійкості та захисту від подряпин. Завдяки багатошаровому покриттю ASUS Smudge-Free поверхні ноутбука залишаються бездоганно чистими. Це покриття захищає ноутбук від відбитків і плям, надовго зберігаючи преміальний вигляд та покращуючи зносостійкість матеріалу. Графіка професійного рівня у поєднанні з легкістю дозволяє творити, працювати та грати без компромісів. Цей високопродуктивний ноутбук створений для тих, хто не звик обмежувати себе стінами офісу.



ASUS Zenbook A14 (UX3407) вагою менш як 1 кг — це ноутбук класу Copilot+ PC, виготовлений із надлегкого та міцного матеріалу Ceraluminum. Він втілює концепцію функціональної портативності без жодних компромісів. Завдяки 18-ядерному процесору Snapdragon X2 Elite з NPU продуктивністю 80 TOPS, він забезпечує ефективну роботу в багатозадачному режимі з підтримкою AI та пропонує унікальні можливості Copilot+ для оптимізації робочих процесів. Компактний, потужний і створений для професіоналів, які часто подорожують, він поєднує легку конструкцію, процесор нового покоління та акумулятор, що забезпечує до 35 годин автономної роботи в режимі відтворення відео.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI