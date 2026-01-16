MSI представляє монітор MPG 272QRF X36 з технологією G-SYNC Pulsar

16 января 2026 г., 16:35

Компанія MSI у партнерстві з NVIDIA офіційно представила ігровий монітор MPG 272QRF X36. Ця 27-дюймова новинка на базі панелі Rapid IPS поєднує роздільну здатність WQHD (2560x1440) та частоту оновлення 360 Гц. Монітор розроблений спеціально для професійних кіберспортсменів, яким критично важлива максимальна плавність та чіткість зображення.





Головною особливістю MPG 272QRF X36 стала підтримка G-SYNC Pulsar — новітньої технології від NVIDIA. Вона використовує стробоскопічне підсвічування зі змінною частотою, що дозволяє досягти в 4 рази вищої чіткості рухів порівняно зі звичайними моніторами; зберегти переваги змінної частоти оновлення (VRR) без розривів кадру (tearing); забезпечити ідеальну видимість цілей навіть під час найдинамічніших сцен у шутерах.





Монітор оснащений інтелектуальною технологією G-SYNC Ambient Adaptive. Завдяки вбудованому датчику освітлення пристрій автоматично підлаштовує яскравість та колірну температуру під умови в кімнаті. Це допомагає мінімізувати втому очей і підтримувати стабільну візуальну якість як у повній темряві, так і під прямими сонячними променями.





MSI та NVIDIA подбали про те, щоб монітор залишався актуальним і зручним для про-гравців заявдяки оновленню прошивки: користувачі можуть оновлювати мікропрограму монітора безпосередньо через ПЗ NVIDIA. А для гравців, які звикли до менших діагоналей, передбачено режим масштабування зображення до розміру 25 дюймів. Це підтримується для роздільних здатностей 2368x1332, 1920x1080 та 1280x960 без втрати чіткості.



Монітор пройшов тестування NVIDIA на відповідність стандартам якості перенесення кольорів та мінімальної затримки введення.



Завдяки поєднанню технології Pulsar та інтелектуальних функцій адаптації, MSI MPG 272QRF X36 обіцяє стати одним із найбільш бажаних інструментів для змагального геймінгу у 2026 році.

