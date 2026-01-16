Samsung та Intel представили SmartPower HDR: OLED-дисплеї споживатимуть на 22% менше енергії

16 января 2026 г., 13:35

0

Tweet

Компанії Samsung Display та Intel оголосили про спільну розробку технології SmartPower HDR. Нове рішення здатне знизити енергоспоживання OLED-панелей у ноутбуках на 22% у режимі HDR. В епоху розквіту AI PC ця технологія має стати ключовим фактором для подовження автономної роботи пристроїв без втрати якості зображення.





Енергоспоживання дисплея безпосередньо залежить від робочої напруги. У традиційних HDR-режимах система використовує стабільно високу напругу для забезпечення пікової яскравості, незалежно від того, що саме відображається на екрані. Це призводить до марних витрат енергії навіть під час читання тексту чи роботи з документами. Через цей «апетит» до батареї багато виробників ноутбуків за замовчуванням залишають активованим режим SDR (стандартний динамічний діапазон).



На відміну від статичних методів, SmartPower HDR динамічно регулює напругу залежно від контенту в реальному часі: lля повсякденних завдань (вебсерфінг, офісні програми) напруга автоматично знижується до мінімально необхідного рівня, тоді як для медіаконтенту (ігри, 4K-відео) система підвищує напругу лише там, де потрібна максимальна яскравість.



За даними розробників, у звичайних сценаріях використання енергоспоживання OLED-екрана з активованим SmartPower HDR стає порівнянним із режимом SDR.





Технологія стала результатом стратегічного партнерства, розпочатого в лютому 2025 року. Процес реалізовано на рівні «заліза». Процесор (SoC) ноутбука аналізує пікову яскравість кожного кадру в реальному часі. Дані передаються на контролер синхронізації (TCON) панелі. TCON миттєво розраховує оптимальну напругу, враховуючи коефіцієнт активних пікселів (OPR).





«SmartPower HDR дає реальні переваги, які споживачі відчують на практиці, а не лише в специфікаціях. Ми продовжимо розвивати лінійку енергоефективних OLED-технологій», — заявив Бред Юнг (Brad Jung), віцепрезидент Samsung Display.



«Дисплеї споживають понад половину всієї енергії ноутбука, що робить їх головною ціллю для оптимізації. Ця співпраця з Samsung — важливий крок у покращенні продуктивності та енергоефективності», — додав Тодд Льюеллен (Todd Lewellen), віцепрезидент Intel.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI