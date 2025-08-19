Засновник та СТО Palo Alto Networks покидає компанію

19 августа 2025 г., 17:35

0

Tweet

Palo Alto Networks оголосила про то, що співзасновник та технічний директор Нір Зук (Nir Zuk) покидає компанію, на тлі сильних фінансових результатів.





Слід зазначити, що до заснування Palo Alto Networks у 2005 році, Нір Зук (Nir Zuk) вже був відомою фігурою в індустрії кібербезпеки. Його кар'єра почалася в Ізраїлі, де він служив в елітному підрозділі військової розвідки Unit 8200.





Після військової служби Зук приєднався до компанії Check Point Software Technologies, де став одним з інженерів, які розробили технологію "stateful inspection" для першого комерційного міжмережевого екрана. Згодом він став одним із співзасновників компанії OneSecure, що спеціалізувалася на системах запобігання вторгненням (IPS). Пізніше, після продажу OneSecure, він обіймав посаду технічного директора в компанії NetScreen Technologies, яку згодом придбала Juniper Networks.





Саме цей багатий досвід, набутий у ключових компаніях галузі, став фундаментом для його "радикальної ідеї" щодо створення міжмережевого екрана нового покоління, що згодом і привело його до заснування Palo Alto Networks.





Новина про Ніра Зука з'явилася одночасно зі звітом про кращі, ніж очікувалося, квартальні результати та оптимістичні прогнози на майбутнє, що спричинило зростання акцій компанії приблизно на 5% на розширених торгах.





Згідно зі звітом, дохід компанії за фінансовий четвертий квартал досяг 2.54 млрд доларів, перевищивши очікування аналітиків у 2.5 млрд доларів. При цьому скоригований прибуток на акцію склав 95 центів проти прогнозованих 88 центів. Компанія також представила оптимістичний прогноз на поточний фінансовий квартал, очікуючи прибуток на акцію в діапазоні від 88 до 90 центів, що вище прогнозів ринку в 85 центів. Окрім цього, Palo Alto Networks повідомила про значне збільшення обсягу невиконаних зобов'язань — від 15.4 до 15.5 млрд доларів, що також перевищило очікування.





Попри значну зміну в керівництві, компанія має чіткий план наступництва. Лі Кларіч (Lee Klarich), багаторічний директор з продуктів, замінить Зука на посаді технічного директора та увійде до ради директорів. Сам Нір Зук заявив, що залишає компанію з глибоким задоволенням, впевнений у її майбутньому та амбіціях, зокрема, щодо придбання CyberArk. Генеральний директор Нікеш Арора (Nikesh Arora) назвав Зука «легендою в галузі кібербезпеки», а Кларіча — «архітектором», який перетворив початкове бачення компанії на реальні платформи.





Відставка співзасновника відбувається в період найбільших амбіцій компанії. Нещодавно Palo Alto Networks оголосила про придбання ізраїльського постачальника рішень для управління ідентифікацією CyberArk за 25 млрд доларів. Це найбільша угода в історії компанії, що підкреслює її націленість на лідерство в індустрії. Попри те, що акції компанії раніше зазнали падіння після оголошення про цю масштабну угоду, сильні фінансові результати свідчать про те, що бізнес залишається стабільним та готовим до нового етапу.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6