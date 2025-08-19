Дію вже використовують більш як 22,8 млн українців

19 августа 2025 г., 15:35

–11

голос Tweet

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, що онлайн-сервісом державних послуг Дія вже користуються понад 22,8 млн українців. Триває робота над додатковими послугами: Несудимість з апостилем (бета-тестування), Базова соціальна допомога (бета-тестування), Шлях пораненого, новими категоріями міжнародного Реєстру збитків і зручними сервісами для військових та ветеранів.

У планах – розвиток Мрії, єдиної екосистеми управління освітою, яка охопить від 30% до 100% шкіл.

Паралельно розширюється перелік цифрових послуг для громадян: соцзахист, медицина, податки, підтримка військових і ветеранів, бізнесу та водіїв. Серед ключових нововведень – ЦНАП 2.0, який переведе більшість адміністративних послуг у сучасний цифровий формат.

Крім того, у планах реформи двох сфер з інтегрованими продуктами Дії – еНотаріат та еАкциз. У співпраці з Мін’юстом, Нотаріальною палатою та ДП «Національні інформаційні системи» Мінцифра переводить нотаріальні послуги в онлайн. Нова система має об’єднати ключові процеси й зробити отримання послуг швидким, зручним і без зайвої бюрократії. Також в роботі цифровий сервіс – е-Суд, що матиме прямий антикорупційний ефект.

Електронна система для обігу алкоголю та тютюнових виробів еАкциз стане ефективним інструментом проти тіньового ринку: захистить українців від контрафакту, забезпечить додаткові надходження до бюджету й зробить роботу бізнесу прозорішою та простішою.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6