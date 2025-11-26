Samsung починає масове виробництво пам'яті GDDR7 3 ГБ зі швидкістю 28 Гбіт/с

26 ноября 2025 г., 15:35

За даними videocardz, Samsung розпочала пробне постачання швидших версій своєї пам'яті GDDR7 24 Гбіт. Компанія вже зазначає у масовому виробництві чіп на 24 Гбіт зі швидкістю 28,0 Гбіт/с і тепер додає варіанти зі швидкістю 32,0 Гбіт/с та 36,0 Гбіт/с у тому ж корпусі 266 FBGA, обидва позначені як зразки.



Кожен такий чіп забезпечує ємність 3 ГБ, надаючи виробникам GPU більш щільний варіант, ніж 16 Гбіт, 2 ГБ частини GDDR7, які домінують у першій хвилі плат Blackwell.





Зазначено, модулі на три гігабайти підходять для сучасних робочих станцій та флагманських ігрових конфігурацій: 512-бітна карта може досягти 96 ГБ пам'яті, використовуючи 32 таких пакети, тоді як 256-бітний дизайн може досягти 24 ГБ з вісьмома чіпами.



Це відповідає конфігураціям, таким як плати класу RTX PRO 6000 або GPU для ноутбуків RTX 5090, без зміни кількості пакетів пам'яті, змінюючи лише щільність та швидкість.



Наразі немає публічного підтвердження того, що RTX PRO 6000 використовує саме частини Samsung 24 Гбіт, а в оглядах не вказано конкретного постачальника.



BIOS карти вже містить ID для GDDR7 від Samsung, SK hynix та Micron. Це дає NVIDIA та її партнерам свободу вибору між постачальниками пам'яті в залежності від ціни та доступності, тоді як нові 3 ГБ зразки Samsung розширюють меню можливих конфігурацій для майбутніх ревізій та нових карт.



Швидші модулі GDDR7 ємністю 24 Гбіт теоретично можуть бути використані в майбутньому оновленні RTX 50 SUPER.

