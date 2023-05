Samsung Display продемонструвала OLED-панель із можливістю вимірювання тиску

24 мая 2023 г., 13:35

На конференції SID Display Week 2023 компанія Samsung Display представила ряд перспективних розробок, серед яких, в першу чергу варто відзначити сенсорну OLED-панель, в структуру якої входять органічні фотодіоди, що вловлюють світло. З їхньою допомогою можна реалізувати такі функції, як сканування відбитків або визначення параметрів стану здоров'я. На відміну від поширених зараз рішень, де датчик сканування відбитків розташований у певному місці як окремий пристрій, у розробці Samsung Display прикладати палець для введення даних можна в будь-якому місці.



Особливий акцент зроблено виробником на функціональності, пов'язаної зі стеженням за станом здоров'я: вимірювати кров'яний тиск, пульс та рівень стресу. Для цього достатньо прикласти до екрана два пальці різних рук. Це досягається завдяки тому, що світло, що випромінюється OLED-панеллю, відображається по-різному в залежності від скорочення і розслаблення кровоносних судин усередині пальця, і коли він повертається на панель, органічні фотодіоди розпізнають його і перетворять на інформацію про здоров'я. Зазначається, що це перше рішення, де поєднано таку функціональність.



Ще одне цікаве рішення, продемонстроване Samsung Display – Rollable Flex. Це дисплей, що розгортається, який здатний збільшити висоту екрана від 49 до 254,4 мм. Для порівняння, аналогічні за функціональністю рішення на базі екранів, що розкладаються або розсуваються, нарощують свої розміри не більше ніж у три рази. Тому виробник бачить великі перспективи для дисплея Rollable Flex у сфері ультрапортативних платформ.



Примітно, що Samsung Display також представила Flex In & Out – нову концепцію складаного телефону, який можна складати як всередину, так і назовні на 360 градусів. Недоліком формфактора «складання всередину», який можна скласти тільки всередину, є потреба окремої зовнішньої панелі для перегляду інформації в складеному вигляді. Але Flex In & Out може подолати це обмеження, відкриваючи можливість створення легших і тонших телефонів.

