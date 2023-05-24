24 мая 2023 г., 14:25

У вівторок Apple оголосила про нову багатомільярдну угоду з Broadcom щодо розробки радіочастотних компонентів 5G в США.



Акції Broadcom виросли майже на 2% у вівторок вранці. Акції Apple впали менш ніж на 1%.



Радіокомпоненти 5G, розроблені Broadcom, включатимуть FBAR-фільтри та інші компоненти бездротового зв'язку, йдеться в прес-релізі. Ці компоненти відрізняються від модемів 5G, які виробляє Qualcomm.



Apple заявила, що угода з Broadcom є частиною її зобов'язань 2021 року інвестувати 430 мільярдів доларів в економіку США. Цей крок знаменує собою останній етап партнерства між двома компаніями, оскільки Broadcom оголосила у 2020 році, що продасть Apple бездротові компоненти на суму 15 мільярдів доларів.



Компанія заявила, що угода з Broadcom також дозволить їй інвестувати в "критичні проекти автоматизації та підвищення кваліфікації" інженерів та інших технічних фахівців. Згідно з прес-релізом, Apple вже підтримує понад 1100 робочих місць на заводі з виробництва фільтрів FBAR у Форт-Коллінз, штат Колорадо, що належить Broadcom.

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