 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Apple оголосила про нову багатомільярдну угоду з Broadcom

24 мая 2023 г., 14:25

У вівторок Apple оголосила про нову багатомільярдну угоду з Broadcom щодо розробки радіочастотних компонентів 5G в США.

Акції Broadcom виросли майже на 2% у вівторок вранці. Акції Apple впали менш ніж на 1%.

Радіокомпоненти 5G, розроблені Broadcom, включатимуть FBAR-фільтри та інші компоненти бездротового зв'язку, йдеться в прес-релізі. Ці компоненти відрізняються від модемів 5G, які виробляє Qualcomm.

Apple заявила, що угода з Broadcom є частиною її зобов'язань 2021 року інвестувати 430 мільярдів доларів в економіку США. Цей крок знаменує собою останній етап партнерства між двома компаніями, оскільки Broadcom оголосила у 2020 році, що продасть Apple бездротові компоненти на суму 15 мільярдів доларів.

Компанія заявила, що угода з Broadcom також дозволить їй інвестувати в "критичні проекти автоматизації та підвищення кваліфікації" інженерів та інших технічних фахівців. Згідно з прес-релізом, Apple вже підтримує понад 1100 робочих місць на заводі з виробництва фільтрів FBAR у Форт-Коллінз, штат Колорадо, що належить Broadcom.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  