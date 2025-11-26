Новий монітор AOC GAMING 25G4KUR підтримує частоту 420 Гц

26 ноября 2025 г., 16:25

Бренд ігрових моніторів AGON by AOC презентує два монітори AOC GAMING, створених для різних стилів гри. 27-дюймовий AOC GAMING U27G4XM пропонує преміальну технологію MiniLED із 1152 зонами локального затемнення та сертифікацією DisplayHDR 1000 за доступною ціною, а також режим Dual Frame Mode для максимальної гнучкості між захопливим 4K UHD та конкурентним FHD геймплеєм. Тим часом AOC GAMING 25G4KUR забезпечує розігнану частоту оновлення 420 Гц (400 Гц нативно) у 24,5-дюймовому форматі, надаючи кіберспортсменам швидкість і точність, необхідні для професійної гри за доступною ціною.



Завдяки вищій роздільній здатності 4K, сучасній Fast IPS-панелі та оновленому дизайну серії G4U27G4XM уособлює еволюцію преміальної дисплейної технології. Цей 27-дюймовий HDR-флагман поєднує 1152 локальні зони затемнення з сертифікацією DisplayHDR 1000 і піковою яскравістю 1200 кд/м², забезпечуючи HDR, який відтворює ігри, фільми та контент з високою деталізацією та контрастом.



Технологія MiniLED дає змогу тонко керувати локальним затемненням, забезпечуючи майже OLED-рівень чорного тону разом із високою яскравістю, якої OLED поки що не може досягти. Ці фактори критично важливі для простішого виявлення ворогів у темних сценах і водночас для підтримки яскравих вибухів та ефектів. Завдяки піковій яскравості у 1200 кд/м² U27G4XM забезпечує HDR з виразними світлими ділянками та глибокими чорними, і все це без ризику вигоряння, характерного для OLED, перетворюючи його на інструмент для тривалих і різноманітних сесій. Технологія Dual Frame Mode дозволяє перемикатися між 4K @ 160 Гц для одиночних ігор та FHD @ 320 Гц для змагального мультиплеєра, тим самим усуваючи потребу в кількох моніторах.



Цей монітор фактично має точне відтворення кольорів 151,8% sRGB та 98,0% DCI-P3 від панелі Fast IPS; гнучкість Dual Frame, яка дозволяє вибирати між різкістю 4K за 160 Гц або надшвидкістю 320 Гц у FHD та MiniLED-підсвічування, що забезпечує HDR1000. U27G4XM підлаштовується під потреби без компромісів, незалежно від того, чи досліджуєте ви відкриті світи в деталізованому 4K, чи змагаєтеся в швидкому мультиплеєрі на 320 Гц.





Модель 25G4KUR орієнтована на ядро конкурентного геймінгу, пропонуючи розігнану частоту 420 Гц у популярному 24,5-дюймовому кіберспортивному форматі. Такий компактний розмір мінімізує рухи головою і дозволяє гравцям повністю зосередитися під час інтенсивних ігрових сесій, водночас забезпечуючи чіткість 86,38 ppi, якої потребують професійні геймери. Роздільна здатність Full HD уможливлює стабільність 420 Гц з будь-якою сучасною відеокартою, тим самим роблячи ігри з надвисокою частотою оновлення доступними ширшій аудиторії.



25G4KUR, який був створений на базі панелі Fast IPS, забезпечує час відгуку до 1 мс GtG та 0,3 мс MPRT, підтримує DisplayHDR 400 і має широке охоплення кольорів, включаючи 121% sRGB. Підтримка NVIDIA G-SYNC Compatible та технологія Adaptive-Sync гарантують ігровий процес без розривів кадру на змінних частотах оновлення, а режим Low Input Lag забезпечує миттєву реакцію для отримання конкурентної переваги.



«Ці монітори є прикладом того, як AOC GAMING задовольняє різні потреби геймерів,- говорить Сесар Акоста, менеджер ігрових продуктів AGON by AOC. - U27G4XM виводить технологію MiniLED HDR1000 у масовий сегмент, поєднуючи її з гнучкістю Dual Framе. Це ідеальний варіант для консольних гравців та шанувальників одиночних ігор, які також хочуть отримати конкурентну продуктивність. 25G4KUR - це чиста відданість кіберспорту: 420 Гц в оптимальному 24,5-дюймовому форматі за ціною, що є логічною для гравців і тренувальних кіберспортивних центрів».





U27G4XM вирізняється як дисплей для консольного геймінгу, підтримуючи 4K @ 120 Гц для PlayStation 5 та Xbox Series X і забезпечуючи HDR, який оживляє ігрові світи. 1152 зони локального затемнення забезпечують точний контроль контрасту, відкриваючи деталі як у яскравих світлих ділянках, так і в глибоких тінях, що є критично важливим як для отримання конкурентної переваги, так і для повного занурення в сюжет.



Технологія Wide Color Gamut із покриттям 151,8% sRGB та 98% DCI-P3 забезпечує точну передачу кольорів для створення контенту, а режим Dual Frame дозволяє перемикатися на високочастотний змагальний геймплей без потреби у другому моніторі. Підключення HDMI 2.1 та DisplayPort 1.4 забезпечують сумісність із найновішими відеокартами та консолями.





Завдяки своєму 24,5-дюймовому формфактору - розміру, якому професійні кіберспортсмени віддають перевагу для оптимального периферійного зору та мінімізації рухів очей, 25G4KUR відображує пріоритети конкурентного геймінгу. Частота оновлення 420 Гц забезпечує максимальну конкурентну перевагу у MOBA, FPS та тактичних шутерах, у яких перемога залежить від миттєвої реакції.



Сумісність із консолями включає підтримку FHD @ 120 Гц, а комплекс ігрових функцій охоплює Shadow Control для покращеної видимості, оптимізацію Game Color та спеціальні ігрові режими для різних конкурентних сценаріїв. Ергономічна підставка дозволяє регулювати висоту на 130 мм та забезпечує повний нахил, поворот і обертання для оптимальної ергономічної позиції.





Обидва монітори оснащені комплексним ігровим набором AOC, який включає режими Low Input Lag, налаштовувані через Dial Point прицільні накладки та програмне забезпечення G-Menu для керування профілями. USB-хаби 3.2 із портами швидкої зарядки забезпечують підключення ігрових периферійних пристроїв, а технологія захисту від синього світла та безмерехтячі панелі роблять тривалі ігрові сесії більш комфортними для очей.



U27G4XM підтримує функції PiP/PbP для багатозадачності, що націлює його на стримерів та творців контенту, яким потрібні як преміальна якість зображення, так і конкурентна продуктивність. Обидва монітори виконані в чистому дизайні G4 із безрамковими панелями з трьох сторін, які підходить для мультиекранних конфігурацій.





U27G4XM гарантує геймерам преміальну якість зображення MiniLED HDR1000 та універсальність Dual Frame, що робить його інструментом для тих, хто хоче мати один монітор для одиночних ігор, консолей та конкурентного мультиплеєра. 25G4KUR повністю зосереджений на досконалості конкурентного геймінгу, забезпечуючи продуктивність 420 Гц у оптимальному кіберспортивному форматі за ціною, що робить ультрависоку частоту оновлення доступною для всіх відданих кібергравців.





AOC GAMING U27G4XM буде доступний з січня 2026 року за рекомендованою роздрібною ціною 23499 грн.



AOC GAMING 25G4KUR буде доступний з кінця листопада 2025 року за рекомендованою роздрібною ціною 13999 грн.

