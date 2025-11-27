AI-окуляри від Alibaba "Quark AI Glasses" надходять у продаж, складаючи конкуренцію Meta

|0
Китайський технологічний гігант Alibaba розпочав продаж своїх інтелектуальних окулярів зі штучним інтелектом (Quark AI Glasses), посилюючи свою увагу до споживчого AI на дедалі більш конкурентному ринку.
Quark AI Glasses, анонсовані в липні, представлені у двох варіантах:
S1 (починається від 3799 китайських юанів, або $536) — флагманська модель з дисплеєм.
G1 (починається від 1899 юанів, або $268) — модель, орієнтована на аудіо, без дисплея.
Це значно нижча ціна, ніж у конкурента Meta Ray-Ban Display Glasses ($799).
Alibaba інтегрувала в пристрій свої AI-моделі Qwen — китайський аналог ChatGPT — які також пов'язані з нещодавно запущеним додатком Qwen. Це дозволяє користувачам керувати окулярами за допомогою голосових команд для виконання завдань.
Сред ключових особливостей слід зазначити, що лінзи окулярів S1 фактично є екранами. Управління здійснюється голосом. В оправу вбудована камера.
До функцій входить переклад у реальному часі, автоматичне створення нотаток із зустрічей, а також можливість ставити питання віртуальному помічнику.
Користувачі можуть сфотографувати продукт за допомогою вбудованої камери, і пристрій миттєво покаже ціну цього продукту на Taobao (головному торгівельному майданчику Alibaba в Китаї). Також планується глибока інтеграція з Alipay (платежі) та Amap (навігація).
Як і інші технологічні компанії, такі як американська Meta, Alibaba робить ставку на те, що розумні окуляри можуть стати наступним великим споживчим пристроєм після смартфона.
Окуляри Alibaba спочатку надійдуть у продаж у Китаї, де конкуруватимуть із місцевими гравцями, включно з Xiaomi та стартапом Xreal.
Ринок розумних окулярів залишається невеликим, але швидко зростає. За прогнозами Omdia, до 2026 року постачання AI-окулярів перевищать 10 млн одиниць, подвоївшись порівняно з 2025 роком.
Для Alibaba ці окуляри є останнім кроком на ринку споживчого AI. Компанія є одним із лідерів у сфері AI в Китаї і активно інвестує в цю галузь, представляючи нові моделі нарівні з конкурентами Baidu та Tencent.
Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI
|0