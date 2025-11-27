AI-окуляри від Alibaba "Quark AI Glasses" надходять у продаж, складаючи конкуренцію Meta

27 ноября 2025 г., 16:35

Китайський технологічний гігант Alibaba розпочав продаж своїх інтелектуальних окулярів зі штучним інтелектом (Quark AI Glasses), посилюючи свою увагу до споживчого AI на дедалі більш конкурентному ринку.



Quark AI Glasses, анонсовані в липні, представлені у двох варіантах:



S1 (починається від 3799 китайських юанів, або $536) — флагманська модель з дисплеєм.



G1 (починається від 1899 юанів, або $268) — модель, орієнтована на аудіо, без дисплея.



Це значно нижча ціна, ніж у конкурента Meta Ray-Ban Display Glasses ($799).





Alibaba інтегрувала в пристрій свої AI-моделі Qwen — китайський аналог ChatGPT — які також пов'язані з нещодавно запущеним додатком Qwen. Це дозволяє користувачам керувати окулярами за допомогою голосових команд для виконання завдань.



Сред ключових особливостей слід зазначити, що лінзи окулярів S1 фактично є екранами. Управління здійснюється голосом. В оправу вбудована камера.



До функцій входить переклад у реальному часі, автоматичне створення нотаток із зустрічей, а також можливість ставити питання віртуальному помічнику.



Користувачі можуть сфотографувати продукт за допомогою вбудованої камери, і пристрій миттєво покаже ціну цього продукту на Taobao (головному торгівельному майданчику Alibaba в Китаї). Також планується глибока інтеграція з Alipay (платежі) та Amap (навігація).



Як і інші технологічні компанії, такі як американська Meta, Alibaba робить ставку на те, що розумні окуляри можуть стати наступним великим споживчим пристроєм після смартфона.



Окуляри Alibaba спочатку надійдуть у продаж у Китаї, де конкуруватимуть із місцевими гравцями, включно з Xiaomi та стартапом Xreal.



Ринок розумних окулярів залишається невеликим, але швидко зростає. За прогнозами Omdia, до 2026 року постачання AI-окулярів перевищать 10 млн одиниць, подвоївшись порівняно з 2025 роком.



Для Alibaba ці окуляри є останнім кроком на ринку споживчого AI. Компанія є одним із лідерів у сфері AI в Китаї і активно інвестує в цю галузь, представляючи нові моделі нарівні з конкурентами Baidu та Tencent.

